Erfolgskonzept an mehreren Schulen: Ukrainerinnen in Lüdenscheid

Von: Leon Malte Cilsik

Maria Radtschenko aus Irpin spielt selbst seit früher Kindheit begeistert Geige. © Malte Cilsik

Mehrere Schulen in Lüdenscheid setzen inzwischen Muttersprachlerinnen ein, welche die Integration der geflüchteten Kinder erleichtern sollen. Bislang scheint das Konzept erfolgreich zu sein, wie der Besuch bei zwei von ihnen zeigt.

Lüdenscheid – Ein fremdes Land, eine neue Kultur, eine andere Sprache – doch die Musik bleibt die gleiche. Und die liebt Maria Radtschenko ganz besonders. Die Ukrainerin kam im März mit ihren Eltern aus Irpin, einer der ersten vom Krieg betroffenen Städte. Heute unterrichtet die Musikschullehrerin Geige in Lüdenscheid. Und ist froh um diese Art der universellen Verständigung.



„Musik ist mein Leben“, das kann Radtschenko sogar bereits auf deutsch sagen. Einerseits, weil sie einen Sprachkurs an der Sprachschule Prisma besucht, andererseits, weil es von Herzen kommt: Radtschenkos Vater war auch Geiger, sie hat das Spielen mit vier Jahren begonnen und dabei am eigenen Leib erfahren, wie schwierig es ist, das Instrument wirklich zu meistern.

Das hatte großen Anteil an ihrer späteren Entscheidung, diese Kunst auch anderen zu vermitteln, sagt sie heute. 24 Jahre lang war Radtschenko Musikschullehrerin in Irpin, leitete dort sogar den Fachbereich der „Streicher“. Neben der Geige beherrscht sie noch die Bratsche und das Klavier.

Beim Geigenunterricht klappt die Verständigung trotz Sprachbarrieren. © Malte Cilsik

Bei all den Entbehrungen wollte sie ihre musikalische Leidenschaft nicht auch noch missen. Schon bald nach ihrer Ankunft begann Radtschenko, im Lüdenscheider Kammerorchester mitzuspielen. Nach den Sommerferien erfuhr sie so von einer freien Stelle als Geigenlehrerin in der Musikschule. Und seit August unterrichtet sie mittlerweile immer dienstags acht Kinder.



Darunter sind zwar keine unkrainischen Kinder – diese Fragen laut Musikschulleiterin Katja Fernholz-Bernecker bisher hauptsächlich für Klavier- und Gitarrenunterricht an – doch auch so klappt es gut. „Das Feedback von Eltern und Kindern ist super. Wenn sich Maria gut einlebt, könnte sie zukünftig vielleicht auch an mehreren Tagen unterrichten“, sagt die Musikschulleiterin.



Und das ist auch in Radtschenkos Interesse. Ihr Haus in Irpin ist kaputt, gerne würde sie länger bleiben. Dass es mit dem Unterricht so gut klappt, begründe sich ihrer Meinung nach in den ähnlichen Anforderungen an die Schüler. Zwar würden sich die Lernkulturen beider Länder leicht unterscheiden – längere Unterrichtszeiten in der Ukraine würden in Deutschland tendenziell durch das Üben in den eigenen vier Wänden kompensiert – aber im Endeffekt wollen alle dasselbe Instrument meistern.



Auch zu ihren ehemaligen Schülern, die sich teilweise noch im Kriegsgebiet befinden, teilweise über ganz Europa verstreut sind, hält Radtschenko noch Kontakt, erkundigt sich regelmäßig über ihre Lernfortschritte. Im LN-Gespräch kommen ihr die Tränen, als sie darüber spricht.



Brückenbauerin an Grundschulen

Im Gegensatz zu Maria Radtschenko kam die ukrainische Kinderpsychologin Viktoriia Niedenz bereits vor zwei Jahren nach Deutschland – der Liebe wegen. Nach einem abgeschlossenen Integrationskurs und mit dem deutschen B1-Zertifikat in der Tasche, begann sie dann im Rahmen des Projekts für „Chancengleichheit und Schulfähigkeit an Grundschulen“ im Mai 2022 als Honorarkraft an der Lüdenscheider Volkshochschule (Vhs) zu arbeiten.

sll1910_ViktoriiaNiedenz1.jpg © Malte Cilsik

Zunächst beriet sie dabei Lehrkräfte im Umgang mit den Kindern aus der Ukraine. Mittlerweile pflegt Niedenz diesen wieder selbst. Zwar ist ihr Abschluss in Deutschland noch nicht offiziell anerkannt, jedoch besucht sie als „sozialpädagogische Fachkraft“ zweimal in der Woche die Ida Gerhardi Grundschule und fungiert dort als „Brückenbauerin“ zwischen fünf ukrainischen Kindern und den Lehrkräften, wie Schulleiterin Kathrin Hock es ausdrückt. Sie und Michael Tschöke, Leiter der Vhs, sind sich einig: „Frau Niedenz ist in der aktuellen Situation ein echter Glücksfall für Lüdenscheid.“ Sprachkenntnisse und beruflicher Hintergrund kämen hier in Personalunion zusammen.

Wie wertvoll diese Zusammenarbeit bereits war, verdeutlicht Hock anhand eines konkreten Beispiels: „Bei einem Kind gestaltete sich die Integration besonders schwierig. Wir dachten zunächst, seine ständige Unruhe resultiere aus einem großen Bewegungsdrang und haben ihm die Teilnahme an mehreren Sportkursen ermöglicht. Doch das Gegenteil war der Fall.“ In Gesprächen mit Niedenz habe sich herausgestellt, dass die Unsicherheit des Kindes aus einem mangelnden Verständnis des deutschen Schulsystems resultierte. „Es wünschte sich klare Strukturen, die es nachvollziehen kann“, so Hock. Und mit Niedenz Hilfe gelang ihm das auch – nun gestalte sich der Alltag für alle Beteiligten deutlich angenehmer.



Der Wunsch nach klaren Strukturen könnte laut Niedenz aus den Unterschieden zwischen dem ukrainischen und deutschen Unterricht bestehen: „Hier genießen die Kinder in den Schulen mehr Freiheiten. Für viele ist die vergleichsweise lockere Atmosphäre beim Lernen ungewohnt.“ Deutsche Schulen ähnelten demnach eher ukrainischen Privat- als den verbreiteteren Staatsschulen. „Trotzdem reagiert jedes Kind anders auf die Umstellung und hat entsprechend individuelle Bedürfnisse“, führt Niedenz aus. Und diese kann sie dann den Lehrkräften mitteilen.



Sasha, Sasha und Vira fällt der Schulalltag dank regelmäßiger Sitzungen leichter. © Malte Cilsik

Bei ihrer Arbeit spricht Niedenz einzeln oder in der Gruppe mit den Kindern, setzt oft auf Methoden aus der Kunst- und Gesangstherapie. Denn auch wenn es offiziell keine Therapiestunden sind, kennt sie diese Arbeitsweisen noch aus ihrem Berufsalltag in der Ukraine. Fünf Jahre lang arbeitete sie dort vor ihrem Umzug nach Deutschland als Kinderpsychologin.



Dass ihr dies zukünftig auch in Deutschland erlaubt sein könnte, hält Tschöke für durchaus denkbar. „Prinzipiell kann sie ihren Abschluss auch in Deutschland anerkennen lassen. Dafür braucht sie aber mindestens noch ein B2-Zertifikat“, sagt der Vhs-Leiter. Wesentlich schneller könnte Niedenz hingegen auch an weiteren Lüdenscheider Grundschulen mit ihrer Expertise weiterhelfen. Für die Wefelshohler Grundschule ist dies bereits beschlossene Sache – auch dort wird Niedenz fortan mit fünf ukrainischen Kindern arbeiten – weitere könnten bald folgen.