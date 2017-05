Auftakt des Street-Food-Festivals auf dem Sternplatz

Lüdenscheid - Bunt bemalte und kultige Food-Trucks entlang der Stufen auf dem Sternplatz, kleine Stände voller Leckereien rund um den Brunnen und überall der Duft nach Speisen aus aller Welt – das „Street-Food-Festival“ lockte am Freitag zahlreiche Besucher an. Denen schmeckte nicht nur das Essen. Auch das Konzept gefiel im Großen und Ganzen.

Zwar ging es nicht überall ganz pünktlich um 17 Uhr los, doch insgesamt war der Auftakt gelungen. Ob Flammkuchen von „Flammstein“, Burger von „Beef Brothers“, Couscous-Rollen mit dem an Sushi angelehnten Namen „Coushi“ oder italienische Hotdogs mit Rindswurst, Käse und Basilikum-Pesto aus der „Bergischen Feldküche“ – für allerlei Herzhaftes zum Abendessen war an allen Ecken und Enden gesorgt. Und auch wer eher auf Süßes aus war, kam mit Eis, Waffeln, Schokofrüchten, Smoothies und vielem mehr auf seine Kosten.

+ © Kristina Köller Dazu gab’s zum Beispiel unter wachsamen Augen von Onkel Willi Kaffee aus dem „Coffee-Bike“ und Wein am Stand von „Tropf und Krümel“ mit benachbartem Kunst-Sandstrand. Durstlöschen war angesagt am knallroten, zum Getränkewagen umfunktionierten Feuerwehrauto aus Warstein. Kinder ließen sich am „Buntica“-Stand von Olga Degenhard aus Attendorn mit bunter Schminke in Katzen und Leoparden verwandeln. Und auf der Bühne unterhielten unter anderem die Künstler der Lüdenscheider Jazz Clubs Lüdenscheid die Gäste mit Musik.

„Der Flammkuchen schmeckt“, befanden Cedric und Lena Henschke mit ihrer Tochter Emmaly (2) – und auch das Festival selbst gefiel der Familie aus Meinerzhagen. „Das ist mal ein Angebot, das frischen Wind bringt.“ Ähnlich sahen das die Lüdenscheiderinnen Rosa Curatolo-Müller und Yvonne Lau. „Es ist schön, dass es mal was Neues gibt, aber wir hätten uns noch ein bisschen mehr Angebote mit Fisch und kohlenhydratarmen Speisen gewünscht.“

Street-Food-Festival Lüdenscheid Zur Fotostrecke

Das Festival-Programm

Auch am Samstag und Sonntag bieten mehr als 20 internationale Food-Trucks und Street-Food-Stände ein umfangreiches Angebot an Essen beim Street-Food-Festival. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Tapas, Pasta, Süßkartoffel-Pommes und Berliner Currywurst. Neben Bieren und Softdrinks werden Smoothies, Cocktails und Weine angeboten. Auf der Street-Food-Bühne werden Bands und Singer/Songwriter für Musik sorgen. Für den Samstagabend hat sich der Lüdenscheider Musiker Erkan angekündigt. Beim Volksbank-Familientag am Sonntag werden die WDR-Maus, Shaun das Schaf, Käpt´n Blaubär, das BVB-Maskottchen Emma, Liedermacher Uwe Lal und ein Zauberer erwartet. Am Samstag ist das Festival von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.