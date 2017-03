Erfolgreiche Seiteneinsteiger von der Hauptschule Stadtpark

Lüdenscheid - Es gibt Hauptschüler, die vom Alter her zwar kurz vor dem Schulabschluss stehen, aber Schwierigkeiten haben, ihn zu erreichen. Dann erhalten sie ein Abgangzeugnis nach der Klasse 9. Den Einstieg ins Berufsleben erleichtert dies nicht gerade.

Dennoch werden sie nicht aufgegeben, sondern erhalten die Möglichkeit, über eine Kombination von schulischem Lernen und Arbeit in einem Betrieb doch den Fuß in die Tür zu bekommen und damit eine berufliche Perspektive zu haben.

An der Ganztagshauptschule Stadtpark nimmt sich unter anderem Angelika Linnepe dieser Jugendlichen an. Sie ist Lehrerin für Geschichte, Politik und Sozialwissenschaften, aber auch Berufswahllehrerin in einer Praktikumsklasse. „Wer sich im Praktikum gut anstellt, hat auch ohne Schulabschluss die Chance auf einen Ausbildungsplatz“, sagt sie. „Einstiegsqualifizierung“ heißt das Stichwort.

Romaissa (20) ist gebürtige Marokkanerin und kam vor drei Jahren an die Hauptschule Stadtpark. Sie lernte im ersten Jahr an der Hauptschule Deutsch und kam danach in die Praktikumsklasse. „Neben den drei Tagen Schule habe ich an den zwei Tagen im Krankenhaus viel gesehen und gelernt. Als ich mich um die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin beworben und schließlich einen Ausbildungsplatz bekommen habe, war ich sehr glücklich“, sagt sie. „Für mich ist es nicht einfach, diese Ausbildung zu machen, weil mein Deutsch noch besser werden muss. Aber ich versuche es Tag für Tag und hoffe, dass ich alles schaffe, denn ich mag den Beruf.“ Anfangs, als sie mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen sei, sei sie sehr nervös gewesen. Inzwischen habe sie Freundinnen und komme gut zurecht. Die Verbindung zwischen Schule und Beruf an der Hauptschule habe ihr sehr geholfen und es ihr einfacher gemacht, als wenn sie zum Beispiel auf die Berufsschule gegangen wäre, meint sie. Ihr Deutsch ist übrigens gut. „Romaissa war von Beginn an motiviert und zuverlässig und sehr interessiert an der Krankenpflege“, sagt Angelika Linnepe, die die junge Frau beim Langzeitpraktikum im Klinikum immer wieder besuchte und begleitete. Jetzt befindet sich Romaissa im ersten Jahr ihrer Ausbildung zur Krankenpflegerin.

Semere Welday (17) kam als unbegleiteter Flüchtling aus Eritrea nach Lüdenscheid und ging 2015 in die Seiteneinsteigerklasse der Hauptschule. Da hatte er eine Odyssee von Eritrea über den Sudan, Libyen und Italien nach Deutschland hinter sich. Nach einem einjährigen Sprachkurs und Schulunterricht sowie einem Hauptschulabschluss nach Klasse 9 vermittelte ihm Angelika Linnepe einen Praktikumsplatz im „Fressnapf“ an der Bräuckenstraße. „Semere ist ein toller Praktikant. Aufmerksam, interessiert, engagiert, ordentlich und gewissenhaft“, lobt ihn „Fressnapf“-Mitarbeiterin Sabine Gerund. Der Weg zur Arbeit ist nicht weit. Der 17-Jährige wohnt im Zentrum für jugendliche Diabetiker am Danziger Weg. Sein Anhörungsverfahren läuft. Mit einem Ausbildungsplatz hätte er gute Möglichkeiten für eine Zukunft in Deutschland.

In den sogenannten SE-Klassen an der Hauptschule befinden sich nach Angaben des Schulamtes zurzeit 50 Seiteneinsteiger, davon sind 24 Flüchtlinge. Die Kombination zwischen Schule und Betrieb ist ein Rad von vielen, die ineinander greifen müssen, um ihnen die Integration zu erleichtern.