Erfolgreiche Premiere bei der Altstadtbühne

Gelungene Premiere: Die Altstadtbühne spielte vor vollem Haus an der Luisenstraße.

Lüdenscheid - Eine erfolgreiche Premiere hat sich und dem Publikum das Ensemble der Altstadtbühne mit der Komödie „Boeing, Boeing“ beschert. Marc Camolettis Klassiker wurde in der Bearbeitung von Peter Loos aufgelegt und zur allgemeinen Freude von der Regie (Sigrid Wistinghausen und Peter Rothenberg) an entscheidender Stelle mit Lokalkolorit versehen.

Da ist Innenarchitekt Bernd (Christo Michailidis), dessen idealer Lebensentwurf darin gipfelt, mit drei Stewardessen internationaler Airlines verbandelt zu sein und sein Leben nach Flugplänen zu takten. Schließlich möchte er Freude – und keinen Beziehungsstress. Sein Leben eines „Sultans im Abendland“ kommt in die Krise, aber erst erscheint sein Freund aus Kindertagen, Robert (Gerhard Winterhager) aus Welschen Ennest im Sauerland.

Eine Spielzeit lang werden das Dorf im Rahrbachtal zu Füßen des Rothaargebirges und seine Bewohner dem Publikum ans Herz wachsen. Beschleunigung kommt in Bernds Flugplänen nicht, im Leben bisweilen schon vor. Wetterkapriolen, früher gelandet – Bernd beginnt allmählich, die Kontrolle über sein Leben zu verlieren. Haushälterin Berta (Pamela Zimmer) spielt knurrig mit, kann sich moralische Vorwürfe nicht verkneifen, offenbart jedoch eigene erotische Träume. Resolut und mit ein paar köstlichen komischen Momenten zieht Pamela Zimmer diese Rolle durch.

Einer überragt an diesem Abend: Gerhard Winterhager als Robert aus Welschen Ennest. Er ist Achse des Geschehens, seine Präsenz umwerfend, die Mimik bisweilen zum Brüllen. Herrlich, wie er den Mann vom Lande aufsetzt und gleichzeitig scheinbar unbeholfen Situation für Situation für Bernd rettet. Winterhager zeigt sich in diesem Stück als guter und wandlungsfähiger Komödiant. Ein großer Gewinn für diese Inszenierung.

In der Rolle des Bernd steigerte sich Christo Michailidis nach der Pause zu feiner Leistung. Das fröhliche Kuddelmuddel, die drei Stewardessen legen eine Punktlandung bei Bernd hin, mündet natürlich in ein Happy End. Stewardess Janet (Eleni Schulte) ehelicht einen reichen Amerikaner, Jacqueline (Janine Poppa) angelt sich Bernd, und Robert darf künftig mit Katharina (Natalie Henke) bei was auch immer gemeinsam dem Thannhäuser lauschen.

Aus den drei überzeugenden Stewardessen sticht Jacqueline (Janine Poppa) rollenbedingt hervor. Musikalisch begleitete die Gruppe „iJazz“ mit Sängerin Louisa Sellig den Abend.