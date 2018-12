"Erfahrungsschatz" eines kleinen Werkzeugbaus für Lüdenscheider Firma Emil Turck

Lüdenscheid - Ein Zusammengehen zu beiderseitigem Nutzen: Die Firma Emil Turck übernimmt zum 1. Januar den kleinen Werkzeugbau von Kai Schöneborn.

Manchmal passt’s einfach: Zum 1. Januar wird der kleine Werkzeugbau von Kai Schöneborn aus dem Olpendahl zur Werdohler Landstraße umsiedeln.

Mit einem halben Jahr Übergangszeit rechne man, hieß es bei der Vorstellung der gemeinsamen Pläne. Dann ist die Firma Emil Turck (Aluminium Druckguss) um eine sehr willkommene Verstärkung reicher. Auch Kai Schöneborn sieht die Vorteile. Der Werkzeugmacher ist seit elf Jahren selbstständig. Aber: „Es wird immer schwieriger, Fachpersonal zu finden. Irgendwann wird die Belastung zu groß.“

Axel Turck und sein Geschäftsführer Thomas Grupp sehen den Know-how-Zuwachs mit Erleichterung. Die 1929 gegründete Firma stellt mit knapp 50 Mitarbeitern Steckverbinder für den Inland-Maschinenbau her, liefert unter anderem Zubehör für die Leuchtenindustrie sowie Filter- und Maschinenbau-Gehäuse. „Wir haben 16 neue Kunden in zwei Jahren gewonnen“, sagt Axel Turck. Das sei immens – und die Folge eines konsequentem Umbaus des Betriebes inklusive Internetauftritt und Neuorientierung am Markt. Kurzum: Man wollte und musste fit für die Zukunft werden.

Im Zuge dessen suchte Turck jemanden, der im Betrieb die CNC-Bearbeitung intensivieren konnte. Und weil man Kai Schöneborn als sehr guten Lieferanten von Alu-Teilen kennen- und schätzengelernt hatte, nahmen die Gespräche ihren Lauf, erzählt Axel Turck.

„Es ist ein riesen Erfahrungsschatz, den wir da bekommen“, betont Thomas Grupp. Einen ausgewiesenen Experten ins Team zu bekommen, sei eine schöne Situation, zumal mehr Bearbeitungskapazitäten nachgefragt würden: „Die Kunden wollen mehr und mehr einbaufähige Teile haben, darauf reagieren wir“ – auch mit der Investition in eine neue Druckgußmaschine. J sum