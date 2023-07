Erdloch an Versetalsperre: Davon hängt der Beginn der Sanierung ab

Von: Susanne Kornau

Aus Sicherheitsgründen ist der Parkplatz auch für Fußgänger gesperrt. Erosionsschäden unter der Asphaltdecke können dazu führen, dass der Boden unvermittelt nachgibt. Der Sanierungsauftrag ist vergeben, der Beginn hängt vom Wasserstand der Verse ab. © Cedric Nougrigat

In diesem Jahr müssen Wanderer und Spaziergänger den Parkplatz an der Klamer Brücke links liegen lassen. Er ist bekanntlich seit Januar aus Sicherheitsgründen gesperrt; wann er wieder freigegeben werden kann, steht noch nicht fest.

Lüdenscheid – Geplant ist: in diesem Jahr. Das teilte der Ruhrverband auf Nachfrage mit.

Ein Erdfall im Böschungsbereich neben der asphaltierten Parkplatzfläche hatte den Ruhrverband zu Jahresbeginn alarmiert und eine längere Bestandsaufnahme und Sanierungsplanung in Gang gesetzt. Mittlerweile sei der Auftrag in der Größenordnung von etwa 70 000 Euro vergeben. Behoben werden müssen Erosionsschäden an einem Straßendurchlass, der unter dem Parkplatz und der Uferböschung verläuft. Dort läuft das aus dem „Männeckes Siepen“ stammende Wasser in die Verse.

Dass es mehrere Monate dauern werde, bevor die Sanierung überhaupt beginnen konnte, war von vorneherein klar. „Frühestens im Juni“ sollten die Bauarbeiten beginnen, jetzt allerdings dürfte es sogar Ende August/Anfang September werden, wie ein Sprecher des Ruhrverbandes sagte: „Der Wasserstand muss noch um 2 Meter 50 fallen.“ Erst dann sei es gefahrlos möglich, die Arbeiten im Untergrund in Ufernähe durchzuführen, ohne dass die Baustelle voll Wasser laufe. Denn man müsse ziemlich tief in den Untergrund. Wenn die Arbeiten einmal begonnen haben, sollte es „relativ flott gehen“, glaubt der Ruhrverband-Sprecher.

Regelmäßig kontrolliert

Klar ist aber auch, dass die Wandersaison mit dem Klamer Parkplatz als Startpunkt in diesem Jahr damit weitgehend ins Wasser fällt. Die Sperrung habe am Anfang ein paar Schwierigkeiten verursacht, sagt der Ruhrverband-Sprecher. Die Leute hätten sich nicht an das Verbot gehalten und die Sperrungen umfahren. Deshalb habe man die Absperrung zwischenzeitlich noch einmal ausbauen müssen. Aus seiner Sicht funktioniere es nun, zumal regelmäßig kontrolliert werde. Wohin sich der Parkverkehr verlagert habe, könne er nicht sagen. Aktuelle Bilder zeigen: zum Teil an den Fahrbahnrand, vor allem an schönen Wochenenden.

Den Wasserstand aktiv regulieren, um so den Baubeginn vorzuziehen, das wollen die Trinkwasserspezialisten nicht: „Wir wissen nicht, wie der Sommer wird, und wir wissen auch nicht, ob sich die Talsperre gut wieder füllt.“ Daher sei vorrangiges Ziel, die Trinkwasserversorgung sicherzustellen und den Pegel „auf natürliche Weise“ zu reduzieren. Aber selbst wenn der Wasserspiegel durch normalen Verbrauch auf die gewünschte Höhe gesunken ist, ist die Versetalsperre immer noch gut gefüllt. „Es bleibt genug drin“, versichert der Sprecher. Als „voll“ gilt die Sperre bei einem Wasserstand von 390,24 Metern. Aktuell liege die Stauhöhe bei 387,76 Metern, das Ziel seien rund 385 Meter, plus/minus 20 Zentimeter. Wer möchte, kann die aktuellen Daten auch auf der Website www.talsperrenleitzentrale-ruhr.de verfolgen.

Besonders bei schönem Wetter bleibt der Bereich an der Klamer Brücke ein beliebtes Ausflugsziel. © nougrigat