Erdloch an Talsperren-Brücke: Sperrung bleibt bestehen

Von: Susanne Kornau

Obwohl der Parkplatz an der Klamer Brücke aus Sicherheitsgründen gesperrt ist, haben ihn manche Autofahrer in den zurückliegenden Wochen genutzt. © Popovici

Nachdem sich neben dem Parkplatz an der Klamer Brücke ein Loch im Boden aufgetan hat, wird der beliebte Ausgangspunkt für Wanderer wohl noch monatelang gesperrt bleiben. Unter anderem muss für die Arbeiten der Wasserspiegel der Talsperre abgesenkt werden.

Lüdenscheid – Der Frühling kommt, und ausgerechnet des Lüdenscheiders liebster Ausgangspunkt für unkomplizierte Naherholung – der Parkplatz an der Klamer Brücke – ist gesperrt. Ende Januar hatte der Ruhrverband als Betreiber der Versetalsperre den Platz von heute auf morgen wegen eines Erdfalls sperren müssen.

In der Böschung neben dem asphaltierten Parkplatz hatte sich ein trichterförmiges Loch im Boden aufgetan. Sicherheitshalber wurde nicht nur der unmittelbare Bereich abgesperrt, sondern der komplette Parkplatz, da nicht ersichtlich war, wie nachgiebig der Untergrund womöglich ist.

Ein Sprecher des Ruhrverbandes nennt als Ursache für den Erdfall umfangreiche Schäden an einem Straßendurchlass, der unter dem Klamer Parkplatz und der angrenzenden Uferböschung verläuft. Darüber fließt Wasser aus dem „Männeckes Siepen“ in die Verse. Wie stark die Erosion ist, habe man bislang noch nicht feststellen können, so der Sprecher auf Nachfrage.

Zufahrt zum Parkplatz blockiert

Was man allerdings feststellen konnte, ist, dass es Menschen gibt, die die Sperrung umgehen wollen und den Parkplatz trotz allem befahren, notfalls auch über die vorgelagerte Wiese. Daher habe man mittlerweile die Zufahrt mit Baumstämmen blockiert; auch der Weg über die Wiese sei nun versperrt.

Jetzt verlagere sich der Parkbetrieb offensichtlich an den Straßenrand – ein Problem, das es noch zu lösen gelte. Ausweichtipps für Autofahrer kann er somit auch nicht geben; er hofft auf Verständnis, auf öffentliche Verkehrsmittel oder vermehrte Fahrradfahrten zur Sperre.

Wasserspiegel muss abgesenkt werden

Die eigentlichen Bauarbeiten können allerdings vermutlich frühestens im Juni beginnen. Baugrube wird der Parkplatz sein, da hier die Zuleitung neu verlegt werden müsse. Ausschreibung und Auftragsvergabe erfordern Zeit. Und eine drastische Maßnahme ist ebenfalls noch nötig: Der Spiegel der Versetalsperre muss um zwei Meter abgesenkt werden, damit die Bauarbeiten nahe des Ufers überhaupt möglich sind. „Sonst drückt das Wasser in die Baugrube“, sagte der Sprecher. Die Absenkung werde über das Wasserkraftwerk geregelt und – so lange wie nötig – auf Niveau gehalten.

Zur voraussichtlichen Dauer der Sperrung kann der Ruhrverband derzeit keine Angaben machen. Bislang geht man von mehreren Monaten ab Baubeginn aus.