Erdbeben-Hilfe: Bürgermeister dankt für Hilfsbereitschaft

Von: Stefan Herholz

Eine Luftaufnahme zeigt vom Erdbeben zerstörte Gebäude. Die Hilfsbereitschaft aus der Region ist groß, viele Menschen bangen um ihre Angehörigen. © Hussein Malla

Lüdenscheid – Die schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion haben nach bisherigem Stand mehr als 19 000 Menschen das Leben gekostet und eine humanitäre Katastrophe verursacht. In einer Videobotschaft spricht Bürgermeister Sebastian Wagemeyer den Betroffenen vor Ort sowie ihren Angehörigen in Lüdenscheid sein Mitgefühl aus. Außerdem lobt er die große Hilfsbereitschaft und bittet um weitere Unterstützung, heißt es vonseiten der Stadt.

Die Bilder und Berichte aus den von den Erdbeben zerstörten Gebieten zeigten „so viel Verlust, Leid, Elend und Tod“ und seien generell „schwer zu ertragen“. Das gelte aber ganz besonders für diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die syrische und türkische Wurzeln haben und sich um Familie, Verwandte und Freunde in der Krisenregion sorgen. Im Namen von Rat und Verwaltung betont Wagemeyer, in Gedanken bei Betroffenen und Angehörigen zu sein.

Integrationsrat bittet um Spenden

Auch der Integrationsrat der Stadt zeigt sich zutiefst betroffen von den schweren Folgen des Erdbebens. „Aufgrund der eisigen Temperaturen sind Tausende Menschen extremer Kälte ausgesetzt, die Strom- und Wasserversorgung ist vielerorts zerstört. Viele Familien haben ihre Unterkunft verloren und benötigen Hilfe“, heißt es in der Mitteilung des Integrationsrats, der alle Bürger aufruft zu helfen und auf folgende Spendenaktion verweist: „Deutschland hilft“ Spendenkonto: IBAN: DE29 100 20 5000 100 20 5000, Stichwort: Erdbeben Türkei/Syrien.