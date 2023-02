Er vertritt mehr als 1.500 Ärzte: Dr. Martin Junker macht weiter

Leitet die Bezirksstelle der KVWL seit 2008: Dr. Martin Junker © Pivat

Dr. Martin Junker bleibt Leiter der KVWL-Bezirksstelle Arnsberg. Diese Funktion hat der Allgemeinmediziner aus Olpe bereits seit 2008 inne.

Die niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten in den Kreisen Olpe, Siegen-Wittgenstein sowie im Märkischen Kreis haben ihre regionalen Repräsentanten gewählt: Leiter der Bezirksstelle Arnsberg der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) in Lüdenscheid bleibt Dr. Martin Junker (Foto), Facharzt für Allgemeinmedizin in Olpe. Stefan Spieren bleibt stellvertretender Leiter. Das teilt die KVWL mit.



Junker steht demnach seit Januar und für die nächsten sechs Jahre weiterhin an der Spitze der etwa 1500 niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeutinnen und -therapeuten. Er leitet die Bezirksstelle seit Juli 2008. Stefan Spieren, Facharzt für Allgemeinmedizin in Wenden, übernimmt als stellvertretender Bezirksstellenleiter weiterhin Verantwortung im Bereich der ärztlichen Selbstverwaltung.



Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe hat zwölf Bezirksstellen, die jeweils durch ein ärztliches oder psychotherapeutisches Mitglied geleitet werden. Die Bezirksstellenleiter vertreten die KVWL ortsnah und sichern umgekehrt die Anbindung der Regionen. Zu ihren Aufgaben gehören Information, Beratung sowie die Pflege des Dialogs mit Ärztevereinen und Netzverbünden. Sie wirken mit an der Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung und sind für die Organisation des ärztlichen Bereitschaftsdienstes in der Region verantwortlich.