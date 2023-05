Epizentrum des Brückentourismus: Die Kirche Oberrahmede sieht sich gerüstet

Von: Thomas Machatzke

Die evangelische Kirche in Oberrahmede steht unter Denkmalschutz. Aus diesem Grund ist sie im Vorfeld der Sprengung auch ganz genau von den von der Autobahn GmbH beauftragten Experten untersucht worden. © Wiemer

Die Sprengung der Rahmedetalbrücke in Lüdenscheid rückt näher. Die Kirche Oberrahmede sieht sich gerüstet

Lüdenscheid – Als im Sommer des vergangenen Jahres die Autobahn GmbH ihre Spezialisten losschickte, um im Vorgriff der Sprengung der Talbrücke Rahmede die Gebäude in der direkten Nachbarschaft zu untersuchen und deren Zustand zu dokumentieren, da gab es auch schon diesen Radius, der nun am Sonntag der Radius ist, der als Sicherheitszone definiert wird.

300 Meter! Damals sollten alle Gebäude im 300-Meter-Radius geprüft werden. Heute dürfen bei der Sprengung keine Menschen in diesen 300-Meter-Radius, weshalb das THW mit einer Menschenkette verhindern soll, dass sich Personen in den unerlaubten Bereich bewegen.

Die evangelische Kirche Oberrahmede liegt nicht in diesem 300-Meter-Radius. Aber genau geprüft worden ist das am 1. August 1890 eingeweihte Gotteshaus doch. Die neugotische Kirche steht unter Denkmalschutz und war samt Pfarrhaus mit in die Liste der zu begutachtenden Gebäude aufgenommen worden, weil sie als besonders erhaltenswert gilt.

Liegt nicht im 300-Meter-Radius

Für ganz konkrete Sorgen, dass der neugotischen, vierjochigen Saalkirche mit eingezogenem Chor im Fünfachtel-Schluss und Nordostturm etwas zustoßen könnte beim großen Knall um 12 Uhr mittags an diesem 7. Mai, macht sich Pfarrer Thorsten Brinkmeier aber nicht. Das hängt auch damit zusammen, dass er dieser Tage gar keine Zeit hat, sich Sorgen zu machen. Seine Kirche ist ja quasi eine Art Epizentrum des Trubels, wenn am Ende doch große Massen an Schaulustigen das Erlebnis in direkter Brückennähe doch dem Public Viewing am Bahnhof vorziehen sollten.

„Wir sind für diesen Tag in ganz enger Abstimmung mit der Autobahn GmbH und dem Brückenbauer-Büro. Und da ist uns immer wieder versichert worden, dass nun wirklich bei uns keine Gefahr besteht“, sagt Brinkmeier, „deshalb habe ich auch keine Sorge um unser Kirchengebäude, wirklich nicht.“

Die Autobahn GmbH wird für den Vormittag der Sprengung im an die Kirche angrenzenden Gemeindezentrum all diejenigen Personen unterbringen, die zu den Evakuierten des Tages zählen. 50 Wohneinheiten in Brückennähe werden aus Sicherheitsgründen am 7. Mai evakuiert. Unter den Evakuierten sind auch Personen, bei denen das nicht mal eben klappen wird, weshalb Bürgermeister Sebastian Wagemeyer für die Evakuierung auch den Einsatz von RTW angekündigt hat. Das Ziel all derjenigen, die sich nicht freiwillig für einen anderen Platz entscheiden, ist jedenfalls die Kirche Oberrahmede.

Große Wiese angemietet

Dass die Kirchengemeinde am 7. Mai mit 40 freiwilligen Helfern im Einsatz sein wird, hängt aber längst nicht nur damit zusammen, dass die Gäste im Gemeindezentrum auch gut betreut werden sollen. Dazu kommt, dass oberhalb der Kirche Oberrahmede die Autobahn GmbH eine große Wiese angemietet hat. Es soll der Ort sein, von dem aus man den besten Blick auf die Talbrücke Rahmede haben soll. Von der Wiese aus werden die Menschen von oberhalb auch das Kirchengelände ansteuern können.

„Wir werden deshalb Getränke anbieten, Würstchen grillen und Waffeln backen“, sagt Brinkmeier, „das soll nicht falsch verstanden werden. Es ist kein Gemeindefest oder so etwas. Aber dieses Angebot wollen wir machen.“ Backen, Grillen, sich um die Gäste im Gemeindezentrum kümmern – und natürlich das Aufräumen, wenn die Brücke gefallen ist und die Menschen wieder zurückdürfen in ihre Häuser, all das wartet auf das Team.

Der Bereich rund um die Kirche wird dabei natürlich streng reglementiert sein. Von unten – aus Richtung Altenaer Straße kommend – wird der Zugang nicht möglich sein. Die Menschen können aber zu Fuß oder mit Fahrrädern die Wiese oberhalb und über diese Wiese das Kirchengelände ansteuern, auf dem es auch einen Toilettenwagen geben wird. Dass im Bereich der Wiese auch ein Teilstück abgetrennt wird, auf dem die VIPs die Sprengung verfolgen können, kommt dazu. Gut möglich ist, dass auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing zum Sprengtermin diesen Ort wählen wird. Offiziell ist das aber nicht.

Gottesdienst

Die Kirchengemeinde, die mitten an der Bedarfsumleitung liegt und seit 15 Monaten unter der Verkehrssituation leidet, erwartet die Evakuierten zwischen 8 und 9 Uhr. Ein Gottesdienst am Sonntagmorgen wird nicht möglich sein. Die Gemeinde feiert stattdessen am Samstag ab 18 Uhr einen „Trotzdem-Gottesdienst“, wie Thorsten Brinkmeier betont unter dem Motto „Singt dem Herren ein neues Lied“.

In der Partnergemeinde in Altroggenrahmede, mithin auf der anderen Seite der Brücke, hat man die für den 7. Mai geplante Konfirmation auch auf den Samstag vorgezogen. Einige wenige Konfirmanden aus Oberrahmede sind in der Friedrichskirche in Altroggenrahmede auch dabei. Für sie ist es dieser Tage beschwerlich, ihr Ziel auf Altenaer Stadtgebiet anzusteuern, aber sei’s drum. Für eine Konfirmation nehmen sie den Weg gerne in Kauf. Natürlich.

Wichtiges Signal für die Region

In der Kirche in Oberrahmede findet die Konfirmation übrigens am 14. Mai statt. Eine Woche nach dem Tag der Tage ein Höhepunkt im Kirchenjahr – und doch irgendwie auch ein Stück weit wieder Alltag nach einem Wochenende, das in kein Schema passt. „Wir freuen uns auf diesen Tag der Sprengung, alles ist gut vorbereitet“, sagt Thorsten Brinkmeier, der die Sprengung der Brücke als ganz wichtiges Signal für die Region versteht. Eine Region, die seine Kirche streng genommen zur Autobahnkirche gemacht hat, denn wenn die Bedarfsumleitung als Fortsetzung der Autobahn angesehen wird, dann liegt das Gotteshaus nun direkt an der Autobahn. Eine Autobahnkirche auf Zeit, wenn man so will. Je kürzer, desto besser. Die Sprengung wird da der nächste wichtige Schritt sein.