Ärztehaus soll 2020 fertig sein

Der Entwurf für das Pergamon-Zentrum an der Bahnhofsallee.

Lüdenscheid - Bedingt durch die Insolvenz des ersten Architekturbüros, das einen Entwurf im April des vergangenen Jahres vorlegt hatte, wird das Ärztehaus an der Bahnhofsallee – Pergamon-Zentrum – ein Jahr später an den Start gehen. „Mitte 2020 soll es fertig sein“, sagte Projektsteuerer Peter Sippel.

Der aktuelle Entwurf des Architekturbüros „Archifaktur“ aus Lennestadt, der, wie berichtet, am Mittwoch im Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt von Inhaber Tobias Hermes vorgestellt worden war, hatte nichts mehr gemein mit dem Vorgängermodell und stieß allseits auf Begeisterung.

„Wenn keiner Nachfragen stellt, ist das ein sehr gutes Zeichen“, betonte Vorsitzender Björn Weiß (CDU) – und erntete zustimmendes Kopfnicken aus allen Parteien.

Tobias Hermes zeigte die Grundrisse, die vom zweigeschossigen Foyer gekennzeichnet sind und in den vier Obergeschossen Platz für unterschiedliche Nutzungen bieten. Klar ist, dass zwei Arztpraxen – von Investor Dr. med. Dimitrios Panteloglou, der zurzeit noch im Ärztehaus am Sternplatz praktiziert, und eine Zahnarztpraxis, die sich erweitern will, – einziehen werden.

Hinzu kommen laut Peter Sippel eine Apotheke und ein Sanitätshaus von außerhalb; weiterhin ein Dentallabor, das sich neu gründet, eine Physiotherapie, ein Reha-Zentrum und ein Fitness-Studio. Im Erdgeschoss wird ein gastronomischer Betrieb einziehen.

Auch für die Außengastronomie ist seitlich am Gebäude Platz. In der Tiefgarage werden nach Angaben von Tobias Hermes 39 Parkplätze geschaffen.

„Wir befinden uns mit dem gesamten Gebäudekomplex im Urgelände“, betonte der Architekt. „Daher müssen wir trotz der Topografie keine Hangsicherungsmaßnahmen durchführen.“

Um die unterschiedlich großen Fenster herum werden Echtholz-Amplikationen angebracht. Nachts werde das Gebäude selbstverständlich beleuchtet. Das Investitionsvolumen beträgt gut 5,6 Millionen Euro.

Wichtiger als diese Summe sei ihm aber die inhaltliche und ideelle Ausrichtung, hatte Dr. Dimitrios Panteloglou erklärt: „hochprofessionelle Strategien für die hausärztliche Versorgung, gepaart mit Liebe und Leidenschaft für den Beruf“.