Seit vier Wochen in der Wildnis: Eine ganze Stadt sucht den Hund, der aussieht wie ein Fuchs

Lüdenscheid - Es ist eine mittlerweile vierwöchige Odyssee, die Mischlingsrüde "Bash" hinter sich hat - Schnee, Minustemperaturen und Eis inklusive. Der scheue und tapfere Vierbeiner taucht immer mal wieder auf, dennoch gelang es bislang nicht, ihn einzufangen.

Immer noch läuft die Suche nach dem an der Parkstraße in Lüdenscheid entlaufenen Hund Bash auf Hochtouren. Bash ist bereits seit einem Monat verschwunden.

Vor drei Wochen hatte der Tierschutzverein Lüdenscheid schon einmal einen öffentlichen Aufruf gestartet. Darin heißt es über den damals zehn Monate alten Rüden.

Vor drei Wochen warnte Verein vor Minusgraden

"Für den jungen Hund wird es aufgrund der aktuell herrschenden Minusgrade in freier Natur wirklich problematisch. Bash ist etwa 50 Zentimeter hoch und ähnelt mit seinem rötlichen Fell optisch einem Fuchs."

Mehrere Sichtungen in den ersten Tagen

„Seitdem setzen wir alle Hebel in Bewegung, um ihn zu sichern. Wir haben in den ersten Tagen mehrere Sichtungen im Umkreis erhalten und konnten zeitnah an diesen Punkten Futterstellen einrichten“, teilt der Tierschutzverein Lüdenscheid mit.

Nach mehreren Wochen wieder ein Lebenszeichen

„Leider hat Bash jedoch im Moment keine sichere Futterstelle, an der er sich regelmäßig aufhält. Ein paar Tage hatten wir gar kein Lebenszeichen. Aktuell scheint er aber wieder gesehen zu werden.“

"Wir hoffen auf die Hilfe der Leser"

Für das Helferteam bedeute die Suche nach Bash, jederzeit abrufbereit zu sein, Flyer zu verteilen, Sichtungen zu überprüfen, mit Behörden zu telefonieren „und natürlich hoffen und bangen“. „Für die Suche hoffen wir auch auf die Hilfe der Leser der Lüdenscheider Nachrichten und der Leser von www.come-on.de“, schreibt der Tierschutzverein.

Bash ist ein ängstlicher Hund

„Bash ist ein ängstlicher Hund, der Menschen gegenüber scheu ist. Es sollen keine Einfangversuche unternommen werden. Für zeitnahe Sichtungen sind wir Tag und Nacht unter Telefon 01 60/91 38 19 85 erreichbar.“