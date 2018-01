Enttäuschung bei Jugendfeuerwehr: Satzungsänderung erneut gescheitert

Lüdenscheid - Enttäuschte Gesichter gab es am Freitag bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung der Jugendfeuerwehr.

Die Sitzung konnte nach wenigen Minuten geschlossen werden, weil für die anstehende Satzungsänderung nicht ausreichend Mitglieder gekommen, beziehungsweise ihre Vollmacht hinterlegt hatten. Das Problem liegt darin, dass laut der alten Satzung für eine Satzungsänderung die Stimmenmehrheit von drei Viertel der Mitglieder erforderlich ist.

Bei 102 Mitgliedern wären somit 76 Stimmen erforderlich. Nun konnte die Formalie bereits zum zweiten Mal nicht vollzogen werden, denn auch schon bei der Jahreshauptversammlung am 5. Juli vergangenen Jahres waren nicht ausreichend Stimmberechtigte erschienen. „30 Vollmachten sind eingegangen, 23 stimmberechtigte Mitglieder erschienen, somit sind wir nicht beschlussfähig“, bedauerte der 1. Vorsitzende Wolff-Dieter Theissen am Freitag in den Räumen der Jugendfeuerwehr.

"Wir werden es noch mal versuchen"

„Aber – wir werden es noch mal versuchen“, sagte er. Dabei sind es nur einige wenige, aber wichtige Änderungen, die beschlossen werden müssen. Unter anderem soll der Verein umbenannt werden in „Förderverein der Kinder- und Jugendfeuerwehr“. Denn mit den Löschzwergen werden nicht nur Jugendliche, sondern schon Kinder an den Feuerwehrdienst herangeführt.

Zudem geht es um das Vereinsvermögen bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins, um die Einberufung von Mitgliederversammlungen künftig auch per E-Mail, und natürlich muss der Paragraf der Stimmenmehrheit von drei Viertel der Mitglieder umgeschrieben werden auf „drei Viertel der erschienenen Mitglieder“.

In Zukunft auch professionelle Betreuung?

Wie wichtig die Kinder- und Jugendfeuerwehr ist, zeigte die Präsenz der Politik. Bürgermeister Dieter Dzewas sagte: „Momentan haben wir mehr Feuerwehrnachwuchs, als verantwortlich so betreut werden kann, dass es dem eigentlichen Zweck dient. Wir müssen überlegen, ob wir künftig die Betreuung der Kinder und Jugendlichen neben dem Ehrenamt auch professionell organisieren können.“

Die Jugendfeuerwehr wurde vor 50 Jahren gegründet. Das soll am 15. September gebührend im Kulturhaus gefeiert werden.