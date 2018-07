Kulturhaus-Leitung: Neue Ausschreibung

Lüdenscheid - In der nicht öffentlichen Sitzung des Kulturausschusses ist am Donnerstag ein Bericht der Verwaltung zu der Situation des Kulturhauses vorgelegt worden. Eine Schlussbemerkung des Berichts wurde jetzt von der Verwaltung zur Veröffentlichung freigegeben.

„Zusammenfassend ist festzuhalten, dass in den zurückliegenden Wochen intensive Untersuchungen, Recherchen, Beratungen und Abstimmungen von verschiedenen Verwaltungsdienststellen angestellt wurden, die gezeigt haben, dass ein kontinuierlicher Rückgang, aber auch deutliche Schwankungen in den Besucherzahlen und damit auch im Bereich der Erträge in den zurückliegenden Jahren vorgekommen sind.

Dies belegt auch die […] Entwicklung der Besucher- und Abonnentenzahlen, die seit der Spielzeit 1993/94 nahezu kontinuierlich gesunken sind. Insofern handelt es sich bei der nun festgestellten Entwicklung nicht um ein Phänomen des Jahres 2017, sondern um eine langjährige Entwicklung.

Lediglich die Dimension der Differenz, die zwischen den Zahlen des Jahres 2016 und 2017 liegt, war der Auslöser dafür, dass nun mit der Recherche und der Ursachenanalyse begonnen wurde. Es ist angezeigt, dass langjährige Praktiken nunmehr umzustellen sind.

Insbesondere der festgestellte Defizitbetrag im Bereich der Erträge aus Veranstaltungen ist nicht auf individuelle Fehlleistungen zurückzuführen. Vielmehr muss diese Entwicklung als systembedingt bezeichnet werden, deren Entwicklung auch nicht ohne weiteres absehbar oder erkennbar war.

Umso mehr geht es jetzt darum, aus der festgestellten Situation die richtigen Rückschlüsse zu ziehen und geeignete Maßnahmen abzuleiten, um eine Wiederholung in der Zukunft zu vermeiden.“

Nach LN-Informationen soll Rebecca Egeling eine Teilzeitstelle angeboten werden, aber nicht in Leitungsfunktion. Die Kulturhaus-Leitungsstelle soll neu ausgeschrieben werden. Am Montag (18 Uhr, Ratssaal) entscheidet der Rat in nicht öffentlicher Sitzung darüber.