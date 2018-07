Kulturhaus: Rebecca Egeling geht Mitte 2019

Auflösungsvertrag

+ © Martin Messy Rebecca Egeling soll noch bis Mitte nächsten Jahres das Kulturhaus leiten. © Martin Messy

Lüdenscheid - Der Ältestenrat, das Vertretungsgremium des Rates in der politischen Sommerpause, hat nach LN-Informationen am Donnerstag mehrheitlich in nicht öffentlicher Sitzung beschlossen, dass Kulturhausleiterin Rebecca Egeling einen Auflösungsvertrag zum 31. Juli 2019 erhält.