Erst im Stau, dann im Fan-Getümmel

Lüdenscheid – Mit Verspätung erfüllte Entertainer Giovanni Zarrella, der derzeit mit seinem neuen Soloalbum „La vita è bella“ auf Promotiontour ist, am Samstag im Stern-Center Autogramm- und Fotowünsche seiner Fans.

Geduldig hatten die Lüdenscheider auf den charismatischen Sänger gewartet, dem mit dem neuen Album der bislang größte Erfolg seiner Karriere als Musiker gelungen ist.

Wie sich herausstellte, stand er auf der A4 Richtung Olpe im Stau und benötigte von der Fahrt von Köln nach Lüdenscheid statt der eingeplanten eineinhalb Stunden geschlagene zweieinhalb Stunden. „Ich wusste nicht, dass es so ein Abenteuer ist, von Köln nach Lüdenscheid zu kommen“, meinte er achselzuckend.

Wie versprochen, musste niemand nach Hause gehen, der nicht persönlich mit ihm gesprochen, Selfies geschossen, sich Autogramme geholt und mit dem Album versorgt hatte. Fans jeden Alters warteten geduldig in dem eigens aufgebauten Parcours, um ihrem Lieblingssänger persönlich zu begegnen, mit ihm zu scherzen und ein paar persönliche Worte zu wechseln.

Kinder brachten selbstgemalte Bilder als Geschenk mit. Auch mit roten Rosen beschenkten die Lüdenscheider ihren Star. „Er ist überhaupt nicht eingebildet, ganz natürlich und total lieb“, schwärmte da beispielsweise die Lüdenscheiderin Alexandra Schmidt nach der Begegnung mit dem italienischen Sänger. Ingrid Burger, die ein großer Fan italienischen Essens und italienischer Musik ist, war „total aufgeregt.“ „Am liebsten würde ich mich noch einmal anstellen“, meinte sie sichtlich bewegt.

Auf den großen Erfolg des Albums, auf dem die größten Hits der letzten Jahrzehnte auf Italienisch zu hören sind, sprach Center Manager Daniel Dalsasso Giovanni Zarrella an. „Das Album ist in der zweiten Chartwoche unter den Top 3 geblieben“, antwortete der Sänger erfreut. „Das kann zu einem Sommeralbum werden. Das ist das, was sich ein Musiker wünscht.“

Nach seinem letzten Soloalbum im Jahr 2011 habe er etwas machen wollen, wo er seine Wurzeln zeigen könne. Dass er seinen vielen Fans, die die kleine Bühne im Obergeschoss dicht an dicht umlagerten, auch noch spontan Kostproben seiner Sangeskunst und Appetithäppchen von seinem Album gab, kam bestens an. Textsicher zeigten sich die Lüdenscheider, als „Ohne dich“ (Senza te) erklang.