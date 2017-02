Wasser, Land und Luft

Lüdenscheid - Ausprobieren, zusehen, hören, staunen, hinterfragen – Wissenschaft zum Anfassen bietet die Phänomenta in Kooperation mit dem Kinderradiosender „KiRaKa“ einmal mehr beim Entdeckertag an der Gustav-Adolf-Straße an. Seit zehn Jahren wird hier einmal im Jahr der Tag ausgefüllt mit Vorlesungen und Workshops, mit Phänomenen und manchmal auch mit allem, was kracht und stinkt.

„Zu Wasser, zu Land und in der Luft“ heißt das Thema des 10. Entdeckertages am Sonntag, 2. April. Vier Vorlesungen und vier Workshops sind in Vorbereitung, für die Workshops sind Anmeldungen erforderlich. Zu Gast ist an diesem Tag die Zoologin Lydia Möcklinghoff, die einzige Erforscherin des Verhaltens großer Ameisenbären, die sie liebevoll „Gesichtsbananen“ nennt. Für die Sparte „zu Wasser“ ist der Forschungstaucher Uli Kunz zuständig. Er berichtet von seinen Erlebnissen unter Wasser und zeigt Bilder seiner Entdeckungsreisen unter der Wasseroberfläche. Was die Heizung mit der Sahara zu tun hat und warum es am Äquator keine Wirbelstürme gibt, erklärt Martin Schmidt anhand eines Vortrages und Experimenten zum Nachbauen für Kinder und Erwachsene am späten Entdecker-Nachmittag. Dazwischen gibt es Spiele, Musik, Gespräche und Wissenswertes und eine Live-Übertragung im Radio.

Mit an Bord ist in Sachen Workshops der „Hexenmeister“ Joachim Hecker, seit Jahren dicht umlagerter Gast beim Entdeckertag. „Kann Wasser bergauf fließen?“ und „Kann man tauchen, ohne nass zu werden ?“ Diesen Fragen gehen der Wissenschaftsredakteur und Autor mehrerer Bücher, Joachim Hecker, auf den Grund.

Die Workshops finden am Entdeckertag von 11.30 bis 12.15 Uhr und von 15.30 bis 16.15 Uhr statt. Wer teilnehmen will, muss sich telefonisch bei der Phänomenta unter der Rufnummer 0 23 51/2 15 32 anmelden.

Thorwald Spangenberg ist ein Illustrator, Zeppelinfan und Leiter eines weiteren Workshops. Das fast geräuschlose Schweben der Zeppeline macht sie zu etwas Besonderem. Doch wie zeichnet man so einen Zeppelin? Und wer wusste, dass Graf Zeppelin die Aluminium-Gerüste für seine Zeppeline in Lüdenscheid bauen ließ?

Handwerklich wird es in diesem Workshop: Wenn zuhause T-Shirts liegen, die zu langweilig sind, einfach mal etwas Farbe brauchen und aus heller Baumwolle sind – mitbringen zum Workshop. Bei Katrin Thomas lernen die Teilnehmer das Siebdrucken. Ein Sieb, Farbe, eine Schablone, ein spezielles Werkzeug – und schon kann’s losgehen. Hat man kein T-Shirt dabei, geht’s auch auf Papier.

Mit einem GPS Gerät ins Gelände, Koordinaten ermitteln, Rätsel lösen, geheime Orte entdecken und mehr stellt Sven von Loga auf seiner Entdeckungstour vor. Wer alle Aufgaben löst, findet sogar die versteckte Schatzkiste. Dieser Workshop findet ausschließlich von 15 bis 16.30 Uhr statt.

In zwei Shows zeigt Joachim Hecker darüber hinaus „Das Beste aus Heckers Hexenküche“. In einem Simulator können Besucher ab acht Jahren erleben, wie sich Astronauten auf den Flug ins All vorbereiten.

Und je nach Wetterlage gibt es noch die Phänomenta-Sonderstationen. Hier kosten ein Durchgang bzw. eine Fahrt einen Euro zusätzlich pro Person.