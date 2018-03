"Bretterhaus" probt für das neue Stück

Lüdenscheid - Das Bretterhaus-Ensemble des Bergstadt-Gymnasiums bereitet sich intensiv auf seine nächste Aufführung vor. Diesmal wird das Stück „Spiel um den Thron“ einstudiert, frei nach „Der Drachenthron“ von Wolfgang Hildesheimer in einer Bearbeitung der beiden Lehrerinnen Cornelia Meißner und Julia Pütz.

Letztere übernehmen bei der Produktion auch die Regie. Das Bretterhaus-Ensemble besteht aus Schülern der Klassen 9 bis Q1. Die Proben für das derzeitige Stück, das am Mittwoch, 6. Juni, und am Donnerstag, 7. Juni, jeweils ab 19.30 Uhr im Theatersaal des Kulturhauses aufgeführt wird, laufen bereits seit September 2017. Neben den wöchentlichen Proben in der Schule trifft sich das Ensemble bis zu den Aufführungsterminen noch an zwei Samstagen.

Auch im Kulturhaus stand eine Probe an. Im Mittelpunkt des Stücks steht Prinzessin Turandot, die nach dem Willen ihrer Mutter endlich heiraten soll. Die Prinzessin möchte sich jedoch ihre Freiheit und Selbstständigkeit bewahren und veranstaltet für alle heiratswilligen Prinzen eine Prüfung: Nur derjenige, der es schafft, sie im Gespräch zu besiegen, wird ihr Gemahl. Die Geschichte um die Kaisertochter Turandot basiert auf einem alten orientalischen Märchen, das bereits zahlreiche Dichter und Autoren in ihren Texten zum Thema gemacht haben. Wolfgang Hildesheimer bezeichnet sein Werk als Komödie mit bitterem Beigeschmack.

Die Theaterstücke des Bretterhaus-Ensembles zeichnet aus, dass dort nicht nur Schauspieler, sondern auch zahlreiche Beteiligte hinter der Bühne aktiv sind. So wird zum Beispiel die Technik von den Schülern Jonas Hoffmann und Justus Weber übernommen, und es gibt ein Schminkteam aus Schülern, die einen Workshop bei einem professionellen Maskenbildner absolviert haben und somit dafür sorgen, dass die Darsteller auch in optischer Hinsicht überzeugen können. Tickets für die Aufführungen sind ab 9. April, zum Preis von zehn Euro (Erwachsene) und fünf Euro (Schüler) an der Kulturhauskasse sowie am BGL zu haben.