Vier schöne Menschen in einer bissigen Komödie: "Lieber schön" im Kulturhaus.

Lüdenscheid - Oliver Mommsen, Tanja Wedhorn, Roman Knika und Nicola Ransom stehen am Sonntagabend ab 19.30 Uhr auf der Kulturhausbühne. Das Ensemble des Theaters am Kurfürstendamm zeigt unter der Regie von Folke Braband die Inszenierung „Lieber schön“.

Es sind die inneren Werte, die zählen – sollte man meinen – doch natürlich auch die eine oder andere Äußerlichkeit. Denn jeder will gut aussehen und keinesfalls „normal“. „Normal“, so beschreibt aber Greg seine Freundin Steph dem Macho-freund Kent gegenüber und löst damit einen riesigen Streit aus. Denn für Steph ist das kleine harmlose Adjektiv eine Katastrophe, weil in ihren Augen „normal“ gleich „hässlich“ ist. Tief verletzt packt sie ihre Sachen und zieht aus der gemeinsamen Wohnung aus.

Kent und seine Freundin Carly hingegen haben eine ganz andere Beziehung: Einerseits umschmeichelt er sie, lästert aber hinter ihrem Rücken und prahlt zugleich bei seinem Freund Greg mit einer heißen Affäre. Neil LaBute thematisiert in seiner bissig-komischen Beziehungsgeschichte das übertriebene Schönheitsideal. Mit „Lieber schön“ hat er eine Liebesgeschichte über die Unmöglichkeit der Liebe geschrieben.

Für die Veranstaltung gibt es noch Karten zu Preisen von 13 und 18,50 Euro zuzüglich zehn Prozent Vorverkaufsgebühren an der Theaterkasse des Kulturhauses und – nach Vorrat – noch an der Abendkasse vor der Veranstaltung. An der Abendkasse gilt ein erhöhter Eintrittspreis.

Die Theaterkasse schließt wie immer in den Osterferien. Seitens des Kulturhausteams ergeht die Bitte, Karten für die Veranstaltungen direkt nach den Ferien frühzeitig zu kaufen oder auf eine der Vorverkaufsstellen auszuweichen.