Ensemble K.: Caféhauskonzert am zweiten Weihnachtstag

Lüdenscheid - „Zu einem Caféhauskonzert gehören Kaffee und Kuchen. Und die sind im Preis mit drin!“ Rudolf Sparing und das Ensemble K. füllen am zweiten Weihnachtsfeiertag eine Lücke aus, die der ehemalige Kulturhausleiter Stefan Weippert hinterlassen hat.

Traditionell gab das Adonis Salonorchester das Caféhauskonzert am 26. Dezember. In diesem Jahr wird ein „Best of“ des Ensemble K. geben. Chansons, Lieder, es wird ein Nummernprogramm, was da auf der kleinen Bühne im Roten Saal gezeigt wird.

„Man muss bescheiden bleiben und lieber die kleineren Räume wählen“, sagt Sparing. Die Nummern stammen aus den Inszenierungen „Liebe, Lust und Laster“, „Die ganze Welt ist himmelblau“ und „Liederliches“. „Das ist natürlich alles Nostalgie, aber warum auch nicht? Es gab seit Anfang der 80er-Jahre immer Caféhauskonzerte. Sogar André Rieu war hier“, erinnert sich Spielleiter Rudolf Sparing.

Seit Wochen wird geprobt. Die Ensemble-Mitglieder können sich auf sich selbst verlassen. „Was man einmal drin hat, vergisst man so schnell nicht“, so Pianist Urs Müller-Ortolf. Sein Wohnzimmer ist für die nächsten Wochen der Proberaum – „weil das Klavier bei uns steht!“.

Einmal die Woche ist eine „Mitbring-Probe“, wobei das Mitbringsel gern auch Wein sein darf. „Was kann der Siegesmund dafür“ steht auf der Hitliste des Programms, „Ich will keine Schokolade“ oder auch „In einer kleinen Konditorei“, Kompositionen von Robert Stolz, „Wir wollen niemals auseinandergehen“, aber auch „Ein Paradies am Meeresstrand“ aus der Abraham-Oper „Die Blume von Hawaii“. Viel Parodie sei dabei, und auch, dass Männer Frauenstimmen singen oder umgekehrt.

Mit dabei sind Sabine Auth, Gaby Prehl, Ruth Schimanski und Gerhard Winterhager. Am Piano sitzt Urs Müller-Ortolf, den Conférencier gibt Rudolf Sparing. Das Konzert „Best of Ensemble K.“ beginnt am zweiten Weihnachtsfeiertag um 16 Uhr. Karten kosten 14 Euro zuzüglich 1,40 Euro Vorverkaufsgebühr und sind an der Theaterkasse zu haben. Der Vorverkauf beginnt am 1. Dezember.