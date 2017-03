Heile Welt am Wolfgangsee

Lüdenscheid - Die Annahme, ausschließlich silbernes Haar auszumachen im großen Kulturhaus-Saal bei der Revue „Servus Peter“, erwies sich als falsch. Offensichtlich haben auch Mittvierziger noch jede Menge Freude an den Schlagern des 2011 verstorbenen Entertainers Peter Alexander.

Das „Heile-Welt-Musical“ präsentierte am Dienstagabend im Biergarten vor der Kulisse des „weißen Rössls“ jene Schlager aus den 50er- und 60er-Jahren, die einen Peter Alexander, eine Caterina Valente oder auch Trude Herr berühmt gemacht haben. Autor und Hauptdarsteller Peter Grimberg und sein Ensemble nahmen die Zuschauer mit auf eine nostalgische Reise.

„Ich will keine Schokolade“, „Mariandl“ und „Ich zähle täglich meine Sorgen“ zwischen künstlichen Tannen und rot-weiß-karierten Tischdecken – im Takt klopften die Finger der älteren Damen im Saal auf die Handtaschen. Dass die Tonqualität im Halb-Playback nicht die beste war und der „Steuermann“ am Mischpult bei „Seemann, lass das Träumen“ den tontechnischen Kurs verlor, wog der Spaß der Darsteller wieder auf. Angenehm, dass Protagonist Grimberg mehr als einmal seinen Mitspielern den Vortritt und die Gunst des Publikums ließ. Vor allem der Komiker Kai Kramosta ging auf in der Rolle des übergewichtigen Sigismund, der ja bekanntlich nicht dafür kann, dass er so schön ist.

Nach knapp drei Stunden war die heile Welt beendet. Stehende Ovationen – und ein zufriedenes Publikum trat den Heimweg an.