Murat Isboga: "Ich habe in zehn Jahren zehn Stefanies gehabt"

Lüdenscheid - Die Vorstellungen zählen kann das Ensemble nicht mehr. Nach wie vor ist das türkisch-deutsche Theaterstück „Stefanie integriert die Öztürks“ ein Dauerbrenner auf den Theaterbühnen im Land. Am 12. Juni 2009 war Premiere im Kulturhaus. „Stefanie“ wird nächste Woche zehn Jahre alt.

Yarim Elma Tiyatro. Das ist türkisch – sagt Murat Isboga – und heißt Theater Halber Apfel: „Sowas wie ein türkisches Sprichwort, dass man mit einem halben Apfel einen Menschen wertschätzen kann. Wir haben dann gedacht: Mit der anderen Hälfte erreichen wir das deutsche Publikum. Und so wird ein ganzer Apfel draus.“

Wir sitzen im Steinrondell im Schatten der Erlöserkirche. Murat Isboga hat bereits mehrere Lüdenscheider begrüßt oder ihnen zumindest zugewinkt. Der Ramadan ist zu Ende. Heute sei Bayram, sagt er. In der kommenden Woche feiert sein Theaterstück „Stefanie integriert die Öztürks“ seinen 10. Geburtstag.

Am 12. Juni 2009 fand die Premiere im Kulturhaus statt. „Werde ich nie vergessen. 450 Leute waren da. Deutsches und türkisches Publikum. Und ich wusste ja nicht, wie das ankommt. Deshalb habe ich unwahrscheinlich viele Gags eingebaut, damit sich die Leute nicht langweilen. Die kamen aus dem Lachen gar nicht mehr heraus.“ Geschrieben hat der Lüdenscheider Theaterpädagoge und Schauspieler das Stück selbst: „Das war für mich ein inneres Bedürfnis. Ich wollte die typische türkische und deutsche Kultur zeigen.“ Ein durchaus gelungenes Experiment, wenn man bedenkt, dass das Theater „Halber Apfel“ auch nach zehn Jahren noch immer mit dem Theaterstück durch Deutschland und die Nachbarländer tourt.

Den „Halben Apfel“ gibt es seit 2005. Isboga: „Anfangs war das alles sehr amateurhaft. Wir haben ein türkisches Stück aufgeführt, da kamen dann natürlich auch nur Türken als Zuschauer. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte für alle Menschen Theater machen. Unsere Schauspieler waren anfangs Familie und Freunde. Inzwischen bekomme ich Bewerbungen aus ganz Deutschland von Menschen, die bei uns spielen wollen, sogar Praktikumsanfragen aus der Türkei.“

+ Das Stück "Stefanie integriert die Öztürks" feierte vor zehn Jahren Premiere. © Görl itzer Öztürk sei in der Türkei ein Name wie in Deutschland Krause oder Müller. Bewusst ausgesucht, um mit Klischees zu spielen und den Menschen hüben wie drüben den Spiegel vorzuhalten. Themen wie Integration oder Vorurteile – und alle sollten gemeinsam darüber lachen können. 2012 folgte mit „Almanya – ich liebe Dich“ mit der Premiere in Schwerte der zweite Teil der „Familien-Saga“der Öztürks. Allerdings als eigenständige Geschichte, viele der Schauspieler aus der „Stefanie“-Premiere waren nicht mehr dabei. Der dritte Teil, „Traumhochzeit“, folgte 2015. „Aber wir spielen ,Stefanie’ immer noch. Die Rolle ist doppelt, manchmal sogar dreifach besetzt. Ich glaube, ich habe in zehn Jahren zehn Stefanies gehabt.“

Ein Dauerbrenner auf der Bühne, der auch heute noch die Theaterbesucher zum Lachen bringt. 30 Auftritte pro Saison absolviert das kleine Ensemble vom „Halben Apfel“, aus dem mit dem Publikum ein ganzer wird.

Mit dem Tourbus und einem Haufen Requisiten geht’s kreuz und quer durch Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Die Gage ist es nicht, die die Theaterleute zum „Halben Apfel“ zieht: „Unsere Schauspieler kommen von weit her. Ich glaube, ich bin der einzige aus Lüdenscheid. Sowas machst Du nicht für Geld. Mir ist wichtig, dass die Menschen aus verschiedenen Nationen zusammen lachen, aber auch weinen können. Weil die Stücke ja durchaus auch traurige Momente haben. Das ist ja nicht nur Komödie. Almanya endet traurig, wie Millionen von Lebensgeschichten der Türken in Deutschland auch. Es heißt dann immer: Ich zieh zurück. Und darüber vergeht Jahr um Jahr, und die Verwandten in der Türkei sterben, und Du bist doch nicht zurückgekommen. Theater ist für mich halt eine Plattform, wo ich das, was mir auf der Seele brennt, loswerden kann.“