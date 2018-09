Glänzende "Don Carlos"-Premiere

Lüdenscheid - Gelungen ist, eine Oper von 1867 mit effektvollen Elementen in das Hier und Jetzt zu transportieren, ohne dabei den Inhalt zu verfälschen. Gelungen ist ebenso, den Inhalt begreifbar zu machen und gleichsam aufzuzeigen, wie aktuell die politischen Intrigen um Elisabeth und den spanischen Infanten auch heute noch sein können.

Mit stehenden Ovationen, Bravo-Rufen und nicht enden wollendem Beifall ging am Freitagabend die Premiere „Don Carlos – Corridors of Power“ im Kulturhaus über die Bühne. Vorschusslorbeeren gab's reichlich für die Inszenierung und das Rahmenprogramm. Seit Tagen waren die Schauspieler des Vereins „Zukunft Kultur“ schon in der Stadt, besuchten Geflüchtete, ließen sich bei der Produktion über die Schulter schauen.

Mit Dankesworten und einer humorvollen Einführung in die Inszenierung durch den Regisseur Bernd Schmitt begann schließlich eine gut vierstündige Oper, wie sie das Kulturhaus in dieser Form ohne Zweifel noch nicht erlebt hat. Hunderte waren gekommen, um die Neuinszenierung der Verdi-Oper zu erleben. Die Ränge waren bis in die Estrade gut gefüllt, spielte doch ein großartiger Klangkörper wie das Landesjugendorchester NRW unter der Leitung von Sebastian Tewinkel auf. Zu viele, um sie im Orchestergraben unterbringen zu können.

So mussten die jungen Musiker im Halbdunkel hinter dem eigentlichen Bühnengeschehen spielen. Das Bühnenbild durchdacht und beeindruckend: Das Bild eines überdimensional großen, liegenden Rehkitzes diente als Projektionsleinwand, ihm gegenüber ein mit (Kunst)Blut beschmierter, hölzerner Panzer. Das eine als Blick in die Seele der Liebenden, das andere als Sinnbild für die Kriegsmaschinerie, für Gewalt und sinnloses Töten. Schnell gehörte die Sympathie dem spanischen Infanten Don Carlos (Raymond Sepe), unglücklich, aber doch unsterblich verliebt in Elisabeth, Königin von Spanien (Kristin Ebner).

Der Verdi'sche Großinquisitor wurde umgesetzt in elf Inquisitoren, teilweise Mitglieder des Vereins „Zukunft Kultur“, die steppend, tanzend und großartig aufspielend die eigentliche Macht im Land demonstrierten. Um ein Monumentalwerk wie „Don Carlos“ für ein breites Publikum attraktiv zu machen, baute Regisseur Bernd Schmitt zu den Charakteren auf der Bühne passende Kostüme ein. So spielten beispielsweise die Großinquisitoren in gleichfarbenen Winterpullovern, König Philippe II. (Simon Stricker) mit bloßem Oberkörper, der Infant in einem Clownskostüm und die intrigante Prinzessin Eboli (Cornelia Lanz) in Strapsen und auf High Heels.

Vier Akte in französischer Sprache, deren Übersetzung in deutscher Sprache an die Wand projiziert wurde. Und eine moderne Oper, an deren Ende sich das Publikum einig war: Eine solch großartige Inszenierung hat es in Lüdenscheid noch nicht gegeben.