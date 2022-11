Verschrobene Untermieter und ein kriminelles Dienstmädchen im MK

Von: Jutta Rudewig

Noch wird geprüft, ob der Pelz wohl echt ist. © WISTINGHAUSEN

Noch rätseln die „feinen Herrschaften“ auf der Lüdenscheider Altstadtbühne, ob der Pelz wohl echt ist. Doch bald soll sich der Vorhang in der Altstadtbühne heben und das Geheimnis lüften.

Lüdenscheid - Noch wird an der Komödie „Feine Herrschaften“ von Peter Coke gefeilt, die letzten Nuancen des Textes verbessert. Die Premiere am 12. November soll zur Freude aller Zuschauer und der Akteure ein Erfolg werden.

Die turbulente Komödie, die bereits 1959 verfasst und Mitte der 60er Jahre erfolgreich für das Fernsehen verfilmt wurde, dreht sich um Lady Beatrice Windsor (Heike Vetter), die in der Wohnung ihres verstorbenen Mannes lebt und sich für die Finanzierung der Nebenkosten in der noblen Unterkunft ein paar verschrobene Untermieter ins Haus holen muss. Darüber hinaus kann sie sich nur das kriminelle und damit bedeutend günstigere Dienstmädchen Lily leisten (Saskia Kremer und Henrike Utsch, die beide nach ihrem Einsatz bei der jungen Altstadtbühne zum ersten Mal in einem Hauptstück mitspielen).

Das Ensemble der Altstadtbühne freut sich auf die neue Spielzeit. © Björn Othlinghaus

Um sich ihren Herrschaften erkenntlich zu zeigen, stiehlt Lily in der Nachbarschaft einen Pelzmantel. Um ihr Dienstmädchen vor einem erneuten Knastaufenthalt zu bewahren, wollen die „Feinen Herrschaften“ den Mantel diskret zurückbringen. Doch plötzlich reizt es sie selbst, das eine oder andere mitgehen zu lassen.

Nummerierte Eintrittskarten

Außerdem sind die Plätze an den Tischen nummeriert, und Wunschplätze können beim Kauf der Eintrittskarten ausgesucht werden. Viele Plätze sind schon gebucht, denn der Vorverkauf der ersten Staffel läuft sehr gut. Trotzdem gibt es für folgende Termine noch freie Plätze:

12., 13., 19., 26., 27. November. Weitere Aufführungen der Altstadtbühne sind im neuen Jahr am 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29. Januar sowie am 4. und 5., 18. und 19. Februar. Weitere Aufführungstermine werden rechtzeitig bekannt gegeben.