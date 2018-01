Benefizkonzert mit alter Musik

Lüdenscheid - Die Instrumente muten eigentümlich an. Dorle Hering zum Beispiel mit ihrer Bassblockflöte, Ulrich Waimann mit der Laute oder auch Norbert Henrich mit der Bassgambe. Zehn Musiker bilden das Ensemble für Alte Musik der Musikschule Lüdenscheid.

Derzeit studieren die Musiker Kompositionen ein, die sie für einen guten Zweck darbieten werden. Am Sonntag, 25. Februar, gibt das Ensemble im Saal der Stadtbücherei ein Benefizkonzert für den Förderverein der Suchtberatung des Diakonischen Werkes, eine Veranstaltung, die einmal mehr unter der Federführung von Anita Pfeiffer steht.

Schon mehrfach hat die rührige 2. Vorsitzende des Fördervereins Benefizkonzerte organisiert, damit der Status quo der Suchtberatung erhalten bleiben kann. Aus den Anfängen der Benefizveranstaltungen für die Suchtberatungsstelle ist inzwischen ein kleines Netzwerk entstanden.

Und so ist es nicht verwunderlich, dass der Förderverein bei seiner Suche nach einem Saal für die nächste Benefizveranstaltung an die Stadtbücherei geriet. Denn auch hier existiert ein Förderverein, der immer auf der Suche nach Möglichkeiten ist, das eigene Spektrum zu erweitern. „Wir von den Freunden der Stadtbücherei werden beim Konzert Texte lesen“, erläuterte bei der Vorstellung des Projektes Rolf Scholten. Ob solche, die mit der Suchtberatung in Verbindung stehen, oder Texte, die zur „alten Musik“ passen, steht noch nicht fest.

Wohl aber das musikalische Programm, das die Leiterin des Ensembles, Veronique Kämper, kurz umriss: „Wir haben Musik von Falconieri im Programm, aber mit Kompositionen von Cesar Bresgen auch aktuelle Titel.“ Der Komponist starb 1988 in Salzburg. Die Veranstaltung wird umrahmt von Informationen über der Suchtberatung. Für die Pause planen die Organisatoren Fingerfood. „Diese Benefizkonzerte waren bislang immer gut gefüllt und wurden gut angenommen“, hoffen Anita Pfeiffer und Anke Martin, die ehrenamtliche Mitarbeiterin im Suchtberatungscafé Sprungbrett in der Nachbarschaft der Bücherei ist, auch diesmal wieder auf eine große Akzeptanz in der Bevölkerung.