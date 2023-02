Enorme Hilfsbereitschaft für Erdbebenopfer: Erste Spendenaktionen rollen in Lüdenscheid an

Von: Leon Malte Cilsik

An der Ludwigstraße 8 verpacken Saleh Alghabbash und sein Team derzeit noch die Spenden dieser Woche in Kartons. Hilfe könnten sie dabei gut gebrauchen. © Malte Cilsik

Die Hilfsbereitschaft ist nach den verheerenden Erdbeben in Syrien und der Türkei auch in Lüdenscheid groß. Nach wie vor sind Sach- und Geldspenden sowie auch Mithilfe möglich.

Lüdenscheid – Die Betroffenheit angesichts der verheerenden Erdbeben in Syrien und der Türkei ist auch in der Bergstadt groß. Schon Stunden nach Bekanntwerden der Ereignisse wurden die ersten Hilfsaktionen in die Wege geleitet – und dauern teilweise bis heute an. Nach wie vor werden Geld- und Sachspenden dringend benötigt.

Besonders schnell reagierten am Dienstag unter anderem Emrah Sahin und Finn Binczyk, die Betreiber des Corona-Testzentrums Safi, und wollten an der Hohen Steinert eigentlich noch bis Mittwochabend Kleidung, Nahrungsmittel und Hygieneartikel sammeln. „Aber schon am Dienstag hatten wir zwei 40-Tonnen-Lkw voll – plus 60 weitere Kubikmeter, die wir anderweitig verteilen mussten“, sagt Binczyk der vor diesem Hintergrund mitteilt, dass vorerst keine weiteren Sachspenden angenommen werden können.

Zumindest bald könnte dies aber wieder an der Ludwigstraße 8 möglich sein. In einer rund 200 Quadratmeter umfassenden Lagerhalle nimmt dort ein rund 25-köpfiges Team rund um Saleh Alghabbash Sachspenden im Namen des Deutsch-Syrischen-Kulturvereins Mönchengladbach an. Oder haben es zumindest am Mittwoch. Denn nach rund acht Stunden sei die Halle voll gewesen, berichtet Alghabbash: „Die Hilfsbereitschaft war überwältigend. Wir hoffen, dass bald die Lkw aus Mönchengladbach kommen, damit wir neue Spenden annehmen können.“

Angenommen werden an der Ludwigstraße neue Kleidung, Windeln und Taschentücher sowie neuwertige Handtücher, Decken, Kissen, Schlafsäcke und Schuhe. „Besonders dringend brauchen wir alles rund ums Baby – egal ob Kleidung oder Nahrung“, betont Alghabbash. Auch Kartons, Klebeband sowie freiwillige Helfer zum Sortieren und Verpacken der Spenden würden nach wie vor benötigt. Eine Kontaktaufnahme ist möglich unter der Mobilnummer 01 52 54 16 98 01.

Sonntagsfrühstück für den guten Zweck

Geldspenden hingegen können derzeit bei der Lüdenscheider Ditib-Gemeinde in ihrer Moschee am Lehmberg abgegeben werden. Gemeindevorsitzender Göksal Ücüncü hat sich mit den Gläubigen der „Yardim Kampanyasi Depremi“ angeschlossen, die die Türkisch-Islamische Union der Ditib-Gemeinden von Köln aus organisiert. Mehr als 5400 Euro habe die Gemeinde bereits gesammelt, das nach Köln fließen und von dort aus umgehend in die Krisenregion weitergeleitet werden soll.

Göksal Ücüncü und einige der freiwilligen Bäckerinnen präsentierten am Freitag die für den guten Zweck verkauften Türkischen Pizzen. © Malte Cilsik

Das liegt nicht zuletzt am großen Engagement ihrer Mitglieder: Am Freitag kamen rund 40 Frauen am Lehmberg zusammen, um gemeinsam 1200 türkische Pizzen zu backen, deren Erlös von zwei Euro pro Stück den Erdbebenopfern zugute kommt. Gleiches gilt für die Einnahmen eines Frühstücksbuffets, das es am Sonntag zwischen 9 und 12 Uhr in der Moschee geben soll. Für 10 Euro kann sich jeder an den türkischen Spezialitäten bedienen – eine Gemeindemitgliedschaft sei nicht nötig.

Ücüncü überrascht die große Hilfsbereitschaft in Lüdenscheid nicht: „In der Vergangenheit haben wir nie gezögert, wenn es eine Krise gab. Und so ist es auch dieses Mal nicht.“ Einen Teil der Spenden möchte der Gemeindevorsitzende bald selbst in das Katastrophengebiet bringen: „Teilweise legen unsere Mitglieder Wert auf die persönliche Abgabe. Generell ist es mir aber wichtig zu sehen, wie und wo wir am besten helfen können.“

Spendenkonto

Geldspenden können an die KT-Bank überwiesen werden. IBAN: DE95 5023 4500 0141 4300 09, BIC: KTAGDEFFXXX, Verwendungszweck: Türkei Erdbeben.