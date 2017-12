Mit Engel in der Zeitmaschine

Weihnachtsprojekt „Total genial“

+ © Weiland Viele Talente gestalteten das kirchliche Musical mit. © Weiland

Lüdenscheid - Eine tolle Stimmung herrschte am Heiligen Abend in der Kirche Oberrahmede. Die rund 60 Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren, die beim „Total genial“-Weihnachtsprojekt 2017 mitgemacht hatten, riefen mit ihrer Aufführung des Musicals „Zurück in die Vergangenheit“ eine große Begeisterung hervor.