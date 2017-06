Windkraft: Enervie sieht Pläne des Landes kritisch

Lüdenscheid - Wie geht es mit dem Thema Windkraft in der heimischen Region weiter? Die neue Landesregierung von CDU und FDP hat in ihrem Koalitionspapier ein deutlich eingeschränkteres Vorgehen angekündigt als es die Vorgängerregierung praktizierte. Beim regionalen Versorger Enervie wird dieser Kurs mit Aufmerksamkeit verfolgt. Bei Neuanlagen soll der Abstand zur Wohnbebauung 1500 Meter betragen.

Zur Erinnerung: Die Energiewende stürzte das Unternehmen in seine bisher schärfste Krise, die gerade auch durch den Ausbau der regenerativen Erzeugung langsam überwunden wird. „Wir brauchen verlässliche Rahmenbedingungen“, unterstreicht Enervie-Sprecher Uwe Reuter.

Die gibt es im Koalitionspapier nicht, wenngleich die Zielrichtung von Union und Liberalen klar ist: „Der massive Ausbau der Windenergie stößt in weiten Teilen des Landes auf zunehmende Vorbehalte in der Bevölkerung. Wir wollen die Akzeptanz für die Nutzung der Windenergieanlagen erhalten. Dazu werden wir unter Berücksichtigung von Rechtssicherheit und Vertrauensschutz folgende Änderungen vornehmen: Wir gehen davon aus, dass bei Neuanlagen eine Abstandsregelung von 1500 Me-ter zu reinen und allgemeinen Wohngebieten rechtssicher umsetzbar ist. Wir wollen den rechtlichen Rahmen voll ausschöpfen.“ Die neuen Koalitionäre sehen in der Braunkohle den einzigen heimischen Rohstoff, der wettbewerbsfähig sei.

Für Enervie ist dagegen der Ausstieg aus der fossilen Stromerzeugung ausgemachte Sache. Das Kraftwerksmodell vergangener Jahre löst sich auf. Im März 2018 wird der Steinkohleblock E4 in Werdohl-Elverlingsen, der technisch noch mehrere Jahre laufen könnte, vom Netz genommen. Der massive Umbruch im Unternehmen kostet nicht zuletzt auch 440 Arbeitsplätze. Mit der Abkehr von der bisherigen Erzeugungsphilosophie stellt Reuter fest: „Wir fühlen uns dem Strategiewechsel verpflichtet und können das Thema Energiewende in die Region tragen.“ An 35 Projekten mit „unterschiedlicher Realisierungswahrscheinlichkeit“ arbeiten die Entwickler – unabhängig vom Distanzkorsett.

Die von Schwarz-Gelb geplante Vorgabe bei der Abstandsregelung werfe eine entscheidende Frage auf. Lässt sich die Distanz juristisch regeln? Denn im Baugesetzbuch (Paragraf 249 Sonderregelung zur Windenergie) konnten die Bundesländer bis zum 31. Dezember 2015 die Abstände festlegen. Als einziges Land hat Bayern von der Klausel Gebrauch gemacht und einen Mindestabstand vom zehnfachen der Höhe einer Windenergieanlage zu Wohngebäuden – die sogenannte 10-H-Regelung – in seine Bauordnung aufgenommen. Bei einer 200 Meter hohen Anlage muss danach der Abstand zu den Häusern 2000 Meter betragen. Eine solch starke Vorgabe gebe es in Nordrhein-Westfalen nicht, sagte Reuter weiter und verwies auf die jüngst fertiggestellte Anlage an der Versetalsperre. Die Planungs- und Kommunikationsprozesse seien von grundlegender Bedeutung, um lokale Projekte zu realisieren. „Wir brauchen den Konsens und die Akzeptanz.“ Die beiden Investoren Mark-E und Stadtwerke Iserlohn erwarten von der Anlage einen jährlichen Energieertrag von rund 7,5 Millionen Kilowattstunden. Damit können rechnerisch mehr als 2000 Durchschnittshaushalte mit umweltfreundlichem Strom versorgt werden. Gleichzeitig rechnen die Versorger bei einer angenommenen Betriebsdauer von 20 Jahren mit einer Reduzierung von rund 110 000 Tonnen Kohlendioxid (CO2) im Vergleich zum derzeitigen Strommix.

Auch wenn die juristische Seite noch längst nicht geklärt ist, steht für den Enervie-Sprecher fest: „Einfacher wird es nicht.“