Energiewende mit Folgen: Beruf des Schornsteinfegers wandelt sich

Von: Monika Salzmann

Im Innungshaus ist das Energieeffizienz- und Umweltzentrum NRW untergebracht. Nachhaltige Heizsysteme stehen in der Ausstellung im Mittelpunkt. © salzmann

Im Heizungskeller steht die Energiewende bevor - und mit ihr der Wandel eines Berufsbildes: Mit dem Trend zur Wärmepumpe wird der Schornsteinfeger nicht mehr nur als „Kehrer“ gefragt sein, sondern vor allem als Berater.

Lüdenscheid/Iserlohn – Im Heizungskeller steht die Energiewende bevor. Zwar sorgt das umstrittene Gebäudeenergieeffizienz-Gesetz, das Grüne und SPD am liebsten noch vor der Sommerpause verabschieden wollen, weiterhin für Querelen – die FDP verlangt Nachbesserungen, die CDU einen neuen Entwurf –, doch der Trend geht Richtung Wärmepumpe. Für den Beruf des Schornsteinfegers hat die Wärmewende gravierende Auswirkungen. Denn: Wo kein Kamin ist, muss auch nicht gekehrt werden – derzeit noch Kerngeschäft des Schornsteinfegers.

„Kehrgeschäft und Messungen werden wegfallen“

Um die Zukunft des Berufsstandes macht sich Andreas Quentmeier, Pressesprecher und stellvertretender Obermeister der Schornsteinfegerinnung für den Regierungsbezirk Arnsberg mit Sitz in Iserlohn und auch für Lüdenscheid zuständig, dennoch keine Sorgen. „Das Kehrgeschäft und die Messungen werden wegfallen“, sagt er.

Die Betriebe – so sie denn flexibel sind – würden jedoch andere Aufgaben, voran Beratertätigkeit, übernehmen. Was die Wärmewende angehe, sei die Verunsicherung in der Bevölkerung groß. „Die Leute haben Angst“, weiß Quentmeier. Die Menschen seien nicht gegen den Klimaschutz, aber viele hätten schlichtweg Existenzängste, weil sie sich den Einbau einer Wärmepumpe nicht leisten können. „Wir bekommen dazu täglich viele Anrufe.“

Der derzeitige Run auf Öl- und Gasheizungen, der im Grunde kontraproduktiv sei und dem Gebäudeenergieeffizienz-Gesetz konträr entgegenlaufe, habe mit dem Stichtag 1. Januar 2024 und dem dann geltenden Einbauverbot von Heizungen mit fossilen Brennstoffen zu tun. Eine derartige Heizung sei für viele jedoch erschwinglicher als eine Wärmepumpe und teure Umbaumaßnahmen.

„Schornsteinfeger als Berater gefragt“

An und für sich sei die Wärmepumpe ein gutes System, jedoch müssten die Voraussetzungen einschließlich der elektrischen Infrastruktur stimmen. In der Energieberatung, die schon jetzt verstärkt nachgefragt wird, sieht Andreas Quentmeier einen Schwerpunkt künftiger Aufgaben von Schornsteinfegern. „Schornsteinfeger sind als Berater gefragt. Das wird eine Tätigkeit sein, die verstärkt gefragt sein wird.“

Ohnehin seien die meisten Schornsteinfeger schon jetzt Energieberater und unter anderem bei der Erstellung von individuellen Sanierungsfahrplänen und der Unterstützung bei Förderanträgen behilflich. „Viele Betriebe gehen in Richtung Energie.“ Einen weiteren Schwerpunkt künftiger Aufgaben von Schornsteinfegern sieht Andreas Quentmeier in der Wartung und Reinigung von Lüftungstechnik, die in modernen, nach energieeffizienten Standards gebauten (luftdichten und gut gedämmten) Häusern zum Schutz vor schlechter Luft, Feuchtigkeit und Schimmel unerlässlich ist. Darüber hinaus seien die Erstellung von CO2-Tagebüchern von Häusern und Energieeffizienzprüfungen weitere Möglichkeiten. „Das Handwerk wird andere Aufgaben bekommen“, ist sich Andreas Quentmeier sicher. „Es gibt vielfältige Möglichkeiten, als Betrieb aktiv zu werden.“

Run auf Weiterbildungsmöglichkeiten

Betriebe in der Stadt würden sich voraussichtlich schneller als solche auf dem Land, wo es mehr Pelletheizungen gebe, umstellen müssen. Am derzeitigen Run auf Weiterbildungsmaßnahmen sei zu erkennen, dass sich die Betriebe auf Veränderungen vorbereiten. Ob der Beruf irgendwann eine Namensänderung erfahren wird, wenn sich die Aufgaben des Schornsteinfegers ändern, weiß Andreas Quentmeier nicht. Vorstellen kann er es sich nicht, weil der Name Schornsteinfeger seit alter Zeit mit Glück in Verbindung gebracht wird. „Die Leute sind mit dem Schornsteinfeger verbunden. Wir genießen eine Zustimmung von 95 Prozent“, weiß der stellvertretende Innungsobermeister.

Um die Wärmewende zu vollziehen, sei „noch ganz, ganz viel zu tun“. „Wir verteufeln keine Wärmepumpe“, sagt der Dortmunder. „Aber nicht als alleinige Technologie.“ Systemoffenheit sei wichtig. „Es wäre schön, wenn man anfängt, die Sanierung in den Vordergrund zu schieben.“

Ausstellertage mit Beratungsmöglichkeit im Oktober

Alle, die sich zum Thema Energieeffizienz beraten lassen möchten, lädt Quentmeier schon jetzt zu den Ausstellertagen im Energieeffizienz- und Umweltzentrum NRW, das im Innungshaus Langer Brauck 1 in Iserlohn-Sümmern beheimatet ist, ein. Am 20./21. Oktober zeigen dort Herstellerbetriebe ihre Produkte.