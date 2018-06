Großer Stromausfall in Lüdenscheid: Das war der Grund

Lüdenscheid - Kleine Ursache, große Wirkung: Das ist der Grund, warum ein Teil Lüdenscheids am Samstag ohne Strom war.

Am Samstag zwischen 15.56 und 16.42 Uhr fiel in Teilen von Lüdenscheid der Strom aus. Der Grund war eine defekten Muffe an einem Doppelkabel.

„Betroffen waren 35 Stationen“, sagt Andreas Köster, Pressesprecher des Energieversorgers Enervie. Dazu zählten die Nottebohmstraße, die Wefelshohler Straße, der Honseler Bruch, die Schlittenbacher Straße, die Königsberger Straße, die Werdohler Straße und die Elbinger Straße. Betroffen waren auch Geschäfte in diesem Bereich.

+ Der Stromausfall betraf kurzzeitig auch Lidl © Langner-Haubrok

Die Meldung sei aus einem Umspannwerk an der Kalve in der Zentralen Leitwarte eingegangen, erklärte Köster.

„Der Defekt konnte schnell behoben werden, da eines der beiden Kabel nicht defekt war und gleich wieder zugeschaltet werden konnte. Die kaputte Muffe wird nun ausgewechselt.“