Stadt zieht erste Bilanz: Energiesparmaßnahmen zeigen Wirkung

Von: Leon Malte Cilsik

Das Rathaus nimmt unter den öffentlichen Gebäuden eine Vorreiterrolle ein. © Cedric Nougrigat

Die Energiesparmaßnahmen von Stadt und Bäderbetrieben laufen seit mehreren Monaten. Eine erste Zwischenbilanz zeigt: Teilweise wurden die eigenen Ziele sogar übertroffen.

Lüdenscheid – Die seit September bundesweit gültige Energiesparverordnung hat die Stadt Lüdenscheid zur Einführung verschiedener Anpassungen veranlasst. Die Bäderbetriebe zogen Mitte Oktober freiwillig mit einem zusätzlichen Maßnahmenkatalog nach. Doch lohnen sich diese Bemühungen? Wir haben beide um eine Zwischenbilanz gebeten.

Die Maßnahmen der Stadt basieren unter anderem auf einer Temperaturabsenkung von 21 auf 19 Grad in allen Büros und Wartebereichen öffentlicher Gebäude sowie in Sportstätten und Turnhallen. Hinzu kam das Abschalten der dekorativen Beleuchtung an diversen Plätzen und Brücken. „Aus der Jahresabrechnung geht nicht genau hervor, wie sich der Verbrauch auf die einzelnen Monate verteilt“, teilt die Stadt nun mit. Viele Gas- und Stromzähler seien noch nicht „smart“.

Daher würden die bisherigen Einsparungen weitgehend auf Schätzungen beruhen: Durch die Temperaturabsenkung geht die Stadt von einer Einsparung von zwölf Prozent (sechs Prozent pro Grad) bei den Heizkosten aus. Vorreiter sei hierbei das Rathaus, welches bereits seit Oktober 2021 über smarte Heizkörperthermostate verfügt.

„Während im Jahr 2021 noch 1 287 566 Kilowattstunden im Rathaus verbraucht wurden, waren es 2022 mit 683 378 nur noch fast die Hälfte“, gibt die Stadt an. Das sei zwar „sicher nicht exemplarisch“ für alle anderen Gebäude, nach den „guten Erfahrungen mit den smarten Thermostaten“ würden diese aber nach und nach in weiteren städtischen Gebäuden – zum Beispiel in Schulen – installiert.

Auch das Abschalten der Außenbeleuchtung habe sich rentiert: Statt 14 747 (2021) seien im vergangenen Jahr nur 4504 Kilowattstunden Strom verbraucht worden, was einer Einsparung von 69 Prozent entspricht.

Positive Bilanz am Nattenberg

Die Lüdenscheider Bäderbetriebe hatten sich mit ihren Energiesparmaßnahmen im Familienbad und Saunadorf das Ziel gesetzt, den eigenen Verbrauch um bis zu 15 Prozent zu senken. Und waren dabei erfolgreich, wie Bäderchef Ronald Eden sagt: „Verglichen mit 2019, unserem bislang letztem Jahr mit Vollastbetrieb, konnten wir 2022 den Strom- und Gasverbrauch um 17 bis 18 Prozent reduzieren.“ Dies entspräche einer Summe von rund einer Million Kilowattstunden.

Bei einem Soleanteil von zwei bis drei Prozent leidet die Technik: Die selbst verordnete Pause nutzt der Bäderbetrieb derzeit zur Reparatur der Pumpen, Filter, Klappen und Abdeckung des Solebeckens. Wie lange die Arbeiten dauern, lasse sich noch nicht sagen. © Lüdenscheider Bäderbetriebe

Trotz oder gerade wegen des bereits erzielten Erfolgs wollen die Bäderbetriebe noch bis einschließlich März an den Maßnahmen festhalten: „Zwar gibt es speziell unter den Besuchern des Saunadorfs auch Stimmen, die sogar höhere Eintrittspreise fordern, um dafür einen uneingeschränkten Betrieb zu ermöglichen. Aber überwiegend sind die Rückmeldungen verständnisvoll“, sagt Eden. So sei die Nachfrage zum Jahresstart im Vergleich zum Vorjahr sogar gestiegen, wobei vor allem der Neukundenanteil deutlich höher ausfalle. „Dabei spielt sicher auch unsere Auszeichnung durch den Saunaführer eine Rolle“, erklärt Eden. Die Anlage am Nattenberg belegte in einem Ranking Platz 16 von insgesamt 800 Freizeitsaunen in Deutschland.

Und auch vonseiten der Schwimmbadbesucher habe sich Kritik laut Eden in Grenzen gehalten: „Da wir aber auch nur im Sportbecken die Temperatur abgesenkt und sowohl das Erlebnis- als auch Lehrschwimmbecken bei 30 Grad belassen haben, gab es dort auch wenig Anlass.“

Die Maßnahmen der Bäderbetriebe Wohl noch bis einschließlich März gelten im Familienbad folgende Maßnahmen: Außerbetriebnahme des energieintensiven Sole-Außenbeckens, wochentags Schließung der Sauna von 10 bis 14 Uhr und Absenkung der Beckenwasser- und Lufttemperatur im Sportbecken auf etwa 27 Grad.

Im Saunadorf sind an Montagen und Donnerstagen die Maa-Sauna (wärmerer Teil) und die Rasul-Sauna teilweise außer Betrieb.