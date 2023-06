Keine Einsparungen beim Strom

+ © Cedric Nougrigat In den ersten vier Monaten dieses Jahres wurden im Rathaus gut zwölf Prozent Strom im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eingespart. © Cedric Nougrigat

Die Stadt Lüdenscheid hat im vergangenen Jahr Energie gespart. Die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, zeigen Wirkung.

Lüdenscheid – Einsparungen im Bereich der Energie sind ein drängendes Thema dieser Zeit. Ein Thema, das durch den Krieg in der Ukraine und die daraus resultierende Unsicherheit in der Energieversorgung bei Gas und Öl noch einmal fernab des Klimaschutzes zusätzlich an Relevanz gewonnen hat.



Nicht nur die Bürger sind aufgerufen, bei der Energie gut zu haushalten, was im vergangenen Winter auch vielfach gut umgesetzt worden ist. Auch bei der Stadt Lüdenscheid gab und gibt es Anstrengungen, Energie einzusparen. „Einen aktuellen Vergleich, wie der Landtag ihn darstellt, können wir leider nicht anstellen, da bei uns jährlich abgerechnet wird. Aktuell können wir also Vergleiche zwischen 2022 und 2021 aufzeigen“, stellt Stadtsprecherin Marit Schulte-Zakotnik auf eine Anfrage hin fest. Allerdings: Wie in Düsseldorf schaut man auch in Lüdenscheid durchaus auf die Zahlen und vergleicht.



Diese Zahlen sind auch durchaus aufschlussreich und zeigen: Man hat sich auf den Weg gemacht. Der Gesamtverbrauch beim Gas lag 2021 noch bei 18 677 622 Kilowattstunden, im Jahr 2022 ging er auf 15 295 888 Kilowattstunden zurück, die Einsparung liegt damit bei 18,11 Prozent, fast ein Fünftel Gas ist weniger benötigt worden für die städtischen Gebäude. Das ist eine relevante Einsparung, die gleichermaßen dem städtischen Haushalt und dem Klimaschutz guttut.



Energiesparen: Stadt reduziert ihren Gasverbrauch – ohne Schulen

Bei der Fernwärme sind die Einsparungen nicht so hoch. Hier steht einem Gesamtverbrauch 2021 von 2 068 260 Kilowattstunden im Jahr 2021 ein Gesamtverbrauch 2022 von 2 044 870 Kilowattstunden gegenüber. 1,13 Prozent weniger. „Fernwärme kommt lediglich an den Schulen am Wehberg zum Einsatz“, erklärt Marit Schulte-Zakotnik die hier geringeren Einsparungen: „Laut der Verordnung waren Schulen von der Reduzierung der Temperatur ausgenommen. Daher gibt es hier nahezu keine Einsparungen.“



Im Strombereich wurden in städtischen Gebäuden im Vergleich zum Vorjahr keine Einsparungen erzielt. Der aktuelle Verbrauch liegt bei etwa 4 200 000 Kilowattstunden. „Allerdings wurden hier auch kaum Maßnahmen zur Einsparung von Strom durchgeführt,“ sagt Schulte-Zakotnik, „die Maßnahmen lagen vor allem bei der Beleuchtung im Außenbereich.“ Dass hier Erfolge erzielt worden waren, hatte der STL bereits vorgestellt.



Positiv hervorzuheben bei den städtischen Gebäuden, so Schulte-Zakotnik, sei beim Stromverbrauch das Rathaus. Das Objekt werde monatlich abgerechnet. In den Monaten Januar bis April 2023 wurde im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2022 eine Einsparung von 28 035 Kilowattstunden (2022: 230 157 Kilowattstunden, 2023: 202 122 Kilowattstunden) erzielt. Prozentual wurde in dem genannten Zeitraum 12,18 Prozent an Strom eingespart. Auch dies ein guter Wert.



Unterm Strich bleibt die Botschaft: Es wird gespart. Der Verzicht auf dekorative Außenbeleuchtung gehörte ebenso dazu wie das Anstrahlen besonderer Bauwerke. Außerdem natürlich das Heizen öffentlicher Gebäude auf nurmehr 19 Grad. Es wird mithin an vielen Stellschrauben gedreht, das bildet sich in den Ergebnissen ab, auch in Lüdenscheid. Energieeinsparungen sind in der Bergstadt keine leere Worthülse.