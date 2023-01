Energiesparen? Gesperrter Rathaustunnel ist rund um die Uhr beleuchtet

Von: Olaf Moos

Obwohl der Rathaustunnel in Lüdenscheid immer noch für den Verkehr gesperrt ist, brennt dort das Licht rund um die Uhr. © Cedric Nougrigat

Die Energiekrise zwingt Privathaushalte, Firmen und Behörden zum Sparen. Doch in der südlichen Röhre des fast halbfertig sanierten Rathaustunnels brennt Tag und Nacht Licht – obwohl immer noch kein einziges Auto hindurch rollt.

Lüdenscheid - Aus Sicht des Landesbetriebs Straßen.NRW gibt es dafür einen plausiblen Grund. Wie Straßen.NRW-Sprecher Andreas Berg auf Anfrage erklärt, erfüllt der Landesbetrieb mit der „Festbeleuchtung“ seine Verkehrssicherungspflicht.

Denn seit die Asbestsanierung erfolgt und Beton- und Anstricharbeiten erledigt sind, ist der Rathaustunnel nicht mehr hermetisch abgeriegelt. Das heißt: Für Fahrzeuge ist die Röhre zwar immer noch nicht passierbar, weil noch betriebstechnische Installationen ausstehen.

Aber wer sich als Fußgänger widerrechtlich in der Röhre aufhält und in der Dunkelheit beispielsweise an einem Bordstein umknickt und sich verletzt, könnte dem Landesbetrieb vorwerfen, nicht für ausreichende Verkehrssicherung gesorgt zu haben – Beleuchtung also als Vorsorge gegen mögliche Haftungsansprüche.

Aktuell wehrt sich Straßen.NRW gegen Schadensersatzansprüche eines Autofahrers, dem im Tunnel ein Taubenei aufs Autodach gefallen war.