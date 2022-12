Heizungen nun „bei um die 20 Grad eingependelt“

Energiesparen bereitet Lüdenscheids großen Arbeitgebern keine Probleme

Von: Fabian Paffendorf

Stadt- und Kreisverwaltung sind laut Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung zum Absenken der Heiztemperatur in ihren Büros verpflichtet. © Klaus Bunte

Zum 1. September war die sogenannte Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen (EnSikuMaV) in Kraft getreten. Bei den großen Arbeitgebern in Lüdenscheid hatte man umgehend reagiert: Dort spart man jetzt nicht nur Energie dadurch ein, dass es in den Büros nun ein wenig kälter als gewohnt ist.

Lüdenscheid – Bei Erco wurden die Temperaturen in den Arbeitsräumen angepasst, wie Katrin Klein aus dem PR- und Marketing-Bereich des Unternehmens auf Anfrage bestätigt. Für Büroarbeitsplätze gilt seitdem der Richtwert 19 Grad, in der Produktionsstätte sind die Heizungen auf 18 Grad eingestellt. „Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden über die Anpassung der Temperaturen informiert, die neuen Werte natürlich mit dem Betriebsrat abgestimmt“, sagt Klein. Schon seit Jahren betreibe Erco ein umfassendes Energiemanagement. Mit einem kontinuierlichen Monitoring der Energiekennzahlen analysiere man den Status quo der Prozesse und identifiziere fortwährend neue Möglichkeiten, den Energieverbrauch zu senken.

Auch bei Hasco leistet man laut Geschäftsführer Christoph Ehrlich seinen Beitrag. „Die aktuelle Situation erfordert besondere Maßnahmen und aktives Handeln jedes Einzelnen“, sagt Ehrlich. Die Heizung in den Büroräumen sei natürlich witterungsgeführt gesteuert und schalte sich automatisch ab. Um noch mehr Energie einzusparen, sei geplant, die Vorlauftemperaturen der Heizkreise auf das notwendige Minimum herunterzufahren, die Nachtabsenkung zu verlängern und die nächtliche Temperaturabsenkung zu erhöhen. Bei der Klimatisierung der Werkshallen würden Temperaturschwankungen mit Wärmetauschern optimal ausgeglichen. An den Hasco-Standorten weltweit ist laut Christoph Ehrlich geplant, das Angebot an Photovoltaik-Anlagen weiter auszubauen.



Mit der Zielsetzung, weitere Einsparpotenziale zu finden und gleichzeitig natürliche Ressourcen zu schonen, hat man bei Hotset im Rahmen des Ökoprofit-Kooperationsprojekts externe Gutachter herangelassen, wie Geschäftsführer Ralf Schwarzkopf erklärt. Der Aufwand sei gering gewesen, aber die Ergebnisse dafür umso aufschlussreicher. „Wir haben in der Produktion Druckluftlecks aufspüren und schließen können, was nun Auswirkungen auf die Energieeffizienz hat. Zudem wurde die Beleuchtung in der Betriebshalle komplett durch LED-Leuchten ersetzt“, sagt Schwarzkopf. Hinsichtlich der vorherrschenden Temperaturen im Produktionsbereich musste man jedoch nicht nachsteuern, denn „in der Produktion hatten wir noch nie Heizungen, da geben die Öfen schon so viel Wärme ab, dass da zu keiner Jahreszeit jemand friert“.

Heizungen nun „bei um die 20 Grad eingependelt“

Anders sei es in den Büros, in denen man die Heizungen nun „bei um die 20 Grad eingependelt“ habe. Was das Beheizen der Büros angeht, gibt man bei Dial den Mitarbeitern die Möglichkeit, sich ihre Wunschtemperatur selbst einzustellen. „Hier gibt es individuelle Präferenzen, der Durchschnittswert in den Büroräumen liegt bei circa 21 Grad“, sagt Geschäftsleiter Jürgen Spitz. Darüber hinaus betreibe Dial ein energetisch optimiertes Gebäude, welches beispielsweise hochgedämmt sei und über eine zentrale Lüftungsanlage mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung verfüge.



Was in den Lüdenscheider Firmen ein Kann ist, ist für die Gebäude von Kreis und Kommune jedoch ein Muss. Auch das ist in der EnSikuMaV festgehalten. Büros in öffentlichen Gebäuden dürfen seit September nur noch bis maximal 19 Grad beheizt werden. Und mit der Umsetzung habe es bei der Stadt Lüdenscheid keinerlei Probleme gegeben, wie Stadtsprecher Sven Prillwitz auf Anfrage mitteilt. Für die Temperaturen in den Büros des Rathauses sorge eine zentral gesteuerte Heizungsanlage, die seit September konstant 19 Grad Wärme in die Räume bringe. Muckelig warme Räume, wie man sie ansonsten zur Winterzeit kenne, gebe es so zwar nicht, aber laut Prillwitz sei das für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung kein Problem, obwohl „man das schon merkt“.

Temperaturen haben keine Auswirkung auf Krankenstand gehabt

Zuvor sei es Usus gewesen, dass jeder eigentlich sein Büro auf Wohlfühltemperatur bringen konnte, aber auch das wäre nach oben hin nur bis zu 25 Grad möglich gewesen. Dass die Büros nun ein wenig kälter als gewohnt sind, habe noch keine besonderen Auswirkungen auf die Stadtmitarbeiter gehabt. „Mit Blick auf den derzeitigen Krankenstand kann man sagen, dass der nicht signifikant anders ist als ansonsten in der typischen Grippesaison eines Jahres“, erklärt Sven Prillwitz.



Auch der Märkische Kreis hat die Heizleistung, soweit zentral steuerbar, heruntergesetzt und seine Mitarbeiter für Energiesparmaßnahmen sensibilisiert, wie Kreisprecherin Ulla Erkens bestätigt. Viele Bedienstete der MK-Verwaltung benutzten, soweit es ihr Aufgabenbereich zulasse, bereits die Home-Office-Möglichkeit. Beschwerden über die heruntergesetzte Heizleistung seien der Kreisverwaltung nicht bekannt. Als weitere Maßnahme zur deutlichen Minimierung des Energieverbrauchs werden die Kreisverwaltungen in Lüdenscheid, Altena und Iserlohn „zwischen den Tagen“, also in der Zeit vom 27. bis 30. Dezember, geschlossen bleiben“, sagt Erkens. In dieser Zeit könnten die Raumtemperaturen weit über das Maß der normalen Absenkung reduziert werden.



Ausgenommen davon seien aber selbstverständlich die Kreisleitstelle, der Rettungsdienst und weitere sensible Bereiche. Auch die Museen des Kreises blieben geöffnet. „Der Kreis erhofft sich in dieser Zeit je nach Witterung eine Reduktion von 60 000 bis 65 000 Kilowattstunden Energie“, erklärt Kreissprecherin Ulla Erkens.