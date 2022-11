Energiepreiserhöhungen: Verbraucherzentrale und LüWo bieten Hilfestellung

Von: Fabian Paffendorf

Die Energiekrise sorgt für drastische Preiserhöhungen bei Strom und Gas. Das wiederum sorgt bei Verbrauchern für zunehmende Verunsicherung. © dpa

Aus Verbrauchersicht besteht aktuell ein erhöhter Informationsbedarf rund um den Themenkomplex Energieversorgung. Wie lassen sich die Preiserhöhungen bei Strom und Gas auffangen?

Lüdenscheid – Wer profitiert von staatlichen Entlastungen? Und was wird jetzt wichtig für die Mieter der Lüdenscheider Wohnstätten (LüWo)? Viola Link, Leiterin der Lüdenscheider Beratungsstelle der Verbraucherzentrale, und LüWo-Chef Joachim Effertz beantworten die derzeit meistgestellten Fragen.

Lohnt es sich, jetzt den Energieversorger zu wechseln?

Viola Link rät eindringlich von einem Wechsel ab. Da derzeit eine Ausnahmesituation auf dem Gas- und Strommarkt herrsche, seien die Beschaffungspreise anhaltend sehr hoch. Sondertarife seien daher mit Vorsicht zu genießen – auch wenn auf den ersten Blick mit attraktiven Konditionen gelockt werde. Denn bei den Vertragslaufzeiten lauere oftmals dann der Pferdefuß. Wer beispielsweise einen Neukundenvertrag mit einer Mindestlaufzeit über 24 Monate unterschreibe, der laufe Gefahr, zu den jetzigen Preisen auch dann noch beliefert zu werden, wenn sich der Markt gegebenenfalls wieder beruhigt hätte. „Generell kann man sagen, dass derzeit die kommunalen Grundversorger noch die günstigsten Angebote vorhalten“, sagt Viola Link. Man solle jetzt am besten nichts überstürzen und abwarten, wie sich die Preise in den nächsten Wochen entwickelten.

Bieten Preisgarantien einen Mehrwert?

Laut der Verbraucherzentrale kann eine Preisgarantie in Verbindung mit der entsprechenden Vertragslaufzeit vor steigenden Preisen schützen, aber auch ohne eine solche im Vertrag sei der Endkunde nicht zwingend den Preiserhöhungen unterworfen. Beispielsweise lohne ein Blick in die Sonderkündigungsklauseln im Vertrag mit dem Energieversorger.

Was tun, wenn das Haushaltsgeld nicht mehr für die Abschläge ausreicht?

„Grundsätzlich sollten Miete, Strom- und Heizkosten die priorisierten Positionen in der privaten Haushaltsführung sein. In allem, was danach kommt, stecken meist zusätzliche Einsparpotenziale“, erklärt Viola Link. Man solle überprüfen, ob beispielsweise der aktuell gewählte Handytarif gegen einen günstigeren gewechselt werden könne. Oder wenn nötig zusätzliche Versicherungen, die gerade nicht gebraucht werden würden, erst einmal kündigen.

Lohnt es sich, jetzt einen Kredit aufzunehmen, um die Kosten aufzufangen?

„Banken und Kreditinstitute halten den Kunden verschiedene Möglichkeiten für Privatkredite vor. Allerdings, so der Tipp der Verbraucherzentrale, sollte man genau abwägen, ob diese Option für einen infrage kommt. „Natürlich besteht das Risiko, dass man in eine Schuldenfalle tappt, wenn plötzlich unerwartet hohe Nachzahlungen ins Haus stehen, die man zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme nicht einkalkuliert hatte und die die Tilgung dann erschweren könnten“, sagt Link.

Besteht ein Anspruch auf Sozialleistungen, wenn man seine Heizkostenrechnung nicht zahlen kann?

Auch wer hinsichtlich seines Einkommens sonst bisher keinen Anspruch auf Sozialleistungen hatte, könnte jetzt unter Umständen ein Anrecht auf eine Übernahme der Heizkostenabrechnung durch das Jobcenter oder Sozialamt haben. Ebenso könnten die höheren Abschläge für Heizkosten oder steigende Mietnebenkosten bei Geringverdienenden dazu führen, dass ein monatlicher Anspruch auf ergänzende Leistungen bestehe. „Wichtig ist dabei, dass ein entsprechender Antrag in dem Monat gestellt werden muss, in dem die Rechnung bezahlt werden muss, denn Arbeitslosengeld 2 oder Sozialhilfe werden nur für den laufenden Monat bewilligt“, erklärt Viola Link.

Wie wirken sich die Preiserhöhungen für die Mieter der LüWo aus?

„Die Warmmieten der LüWo-Kunden sind gestiegen, da sich die monatlichen warmen Vorauszahlungen im 2. Halbjahr 2022 teilweise verdoppelt haben“, erklärt LüWo-Vorstand Joachim Effertz, Eine weitere Erhöhung der Vorauszahlungen in 2023 in diesem Zusammenhang sei wahrscheinlich nur in Einzelfällen nötig, da sie im Rahmen der Nebenkostenabrechnungen 2021 bereits in 2022 im Vorgriff erhöht wurde.

Wie wird die Übernahme des Dezember-Gas-Abschlags durch den Bund für die Mieter der LüWo umgesetzt?

Es gibt laut Joachim Effertz zwei Varianten. Variante 1: Der Mieter hat eine Gasetagenheizung und im Keller einen eigenen Zähler. Besteht ein eigenständiger Vertrag mit dem Versorger, so entfällt der Abschlag für Dezember. Variante 2: Die Wohnung des Mieters wird über eine Zentralheizung beheizt. In diesen Fällen bekommt der Mieter von der Entlastung im Dezember nichts mit, weil die LüWo die Abschläge gutgeschrieben bekommt und die Entlastung im nächsten Jahr mit der Nebenkostenabrechnung für das Jahr 2022 an die Mieterinnen und Mieter weitergibt.

Gibt es bei der LüWo Überlegungen, wie eine vom Bund geplante Gaspreisbremse umgesetzt werden könnte?

„Ja, wir treffen Überlegungen, bisher aber noch ohne Ergebnis. Die Umsetzung ist knifflig“, sagt Joachim Effertz.

Welche Möglichkeiten der Stundung oder Ratenzahlung haben LüWo-Mieter ?

Die LüWo versuche laut Joachim Effertz immer, mit den Mietern Lösungen bei kurzfristigen Zahlungsschwierigkeiten zu finden. Hierzu gehörten selbstverständlich auch Ratenzahlungsvereinbarungen. Inwieweit man helfen könne, hänge aber immer vom Einzelfall ab. „Wir setzen auf Einzelgespräche mit den Mietern, um eine geeignete Lösung zu finden“, erklärt Effertz und empfiehlt auch, dass Mieter aktuell das Angebot einer Energieberatung durch LüWo-Mitarbeiterin Katharina Freiburg in Anspruch nehmen könnten. Im Hinblick auf die gestiegenen Energiepreise habe es nämlich noch keine konkreten Anfragen oder Hilfegesuche gegeben. Gleichzeitig werde es wichtig sein, langfristige Lösungen zu suchen, da man bei der LüWo davon ausgehe, dass sich die Betriebskosten noch weiter erhöhen.