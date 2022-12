Energiekrise: Gasflaschen-Diebe bei Obi im MK

Von: Olaf Moos

Die Polizei meldet mehrere Einbrüche in der Kleingartenanlage im Volksfeld sowie an der Brunscheider Straße.

Lüdenscheid - In der Gartenkolonie versuchten die Täter in der Nacht zu Montag, drei Lauben aufzubrechen und richteten Sachschäden an. Ob sie in den Gartenhäuschen Beute machten, ist noch nicht klar.

Außerdem verschafften sich unbekannte Diebe am Weihnachtswochenende Zutritt zum Außenlager des Obi-Baumarktes an der Brunscheider Straße. Dort ließen sie laut Polizeibericht mehrere Gasflaschen mitgehen und entkamen unerkannt.

In beiden Fällen bitten die Ermittler um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0 23 51 / 90 99 0.