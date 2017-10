Energieberatung in Gevelndorf: „Viele alte Häuser aus den 60er Jahren“

Lüdenscheid - „Wir haben Gevelndorf ausgewählt, weil hier noch viele alte Häuser aus den 60er Jahren vorhanden sind.“ Im Beisein von Bürgermeister Dieter Dzewas hieß Helge Pfingst, Energieberater der Verbraucherzentrale, in der Otfried-Preußler-Schule einen kleinen, interessierten Zuhörerkreis zu Fachvorträgen über energiesparende Maßnahmen, moderne Heiztechnik, Wärmeschutz und Fördermittel willkommen.

„Wir haben 500 Haushalte angeschrieben“, erklärte der Energieberater. Bislang seien 20 Rückmeldungen von Anwohnern, die eine Energieberatung wünschen, erfolgt. „Das ist eine extrem gute Quote.“ Für die ersten 50 Haushalte, die sich melden, sei die Energieberatung sogar kostenlos. Anmeldeschluss sei der 15. Oktober. Er hoffe, dass sich noch weitere Anwohner zu einer Beratung entschließen könnten, meinte Pfingst. Unter Rufnummer 0 23 51 / 3 79 50-07 sind Anmeldungen möglich.

Vorab gab Dieter Dzewas den Zuhörern Hintergrundinformationen zum Sinn und Zweck der Aktion an die Hand. Einerseits sei die Sonderaktion Teil der Gesamtverpflichtung der Stadt in Sachen Klimaschutz, anderseits gebe es in Lüdenscheid sehr viel alte Bausubstanz. Seit den 70er Jahren sei zudem ein Anstieg der Energiekosten festzustellen.

Gevelndorf sei der vierte Stadtteil, in dem Stadt und Verbraucherzentrale die Energiespar-Aktion durchführen. Die Energieberatung sei ein gutes Instrument, um herauszufinden, welche Maßnahmen für die jeweilige Immobilie das Beste seien. Als Energieberater lernten die Anwohner bei der Infoveranstaltung bereits die Ingenieure Andrea Blömer, Ulrich Müller und Martin Halbrügge kennen. „Die Energieberater kommen nach Hause“, ergänzte Pfingst. Gemeinsam werde bei Bedarf ein Fahrplan erstellt, was kurz-, mittel- und langfristig möglich sei, um Energie zu sparen.

Einen ersten Überblick über Möglichkeiten, durch eine moderne Heizungsanlage und Wärmedämmung Energie zu sparen, gaben die Energieberater den Gevelndorfer in ihren Fachvorträgen, bei denen Gelegenheit zum Nachfragen bestand. Auch Fördermöglichkeiten standen im Fokus.

Um Brennwerttechnik, Wärmepumpen, Holzheizung, Blockheizkraftwerke, Solaranlagen und Lüftungsanlagen ging es im Fachvortrag von Ulrich Müller, der sich mit innovativer Heiztechnik beschäftigte. Für Raumwärme würden 76 Prozent des Endenergieverbrauchs benötigt, erläuterte er. Ein hydraulischer Abgleich, um Heizwärmeverluste zu vermeiden, sei bei allen Heizungen ratsam.

Rund um das Thema Wärmeschutz im Bestand drehten sich Martin Halbrügges Ausführungen. Auf anfällige Stellen im Haus, an denen Wärmeverlust entsteht, wies er hin.

Fördermöglichkeiten fasste abschließend Andrea Blömer zusammen.