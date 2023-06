Alles zu Stecker-Solaranlagen: Nicht für den Föhn geeignet 

Tipps vom Energieberater

Stecker-Solargeräte werden immer beliebter. Sei es aus Umweltschutzgründen, um Geld zu sparen oder einfach für das gute Gewissen: Während vor 2023 insgesamt 135 Geräte im Marktstammdatenregister in Lüdenscheid angemeldet wurden, so geht Helge Pfingst, Energieberater der Verbraucherzentrale, davon aus, dass die Zahl in diesem Jahr bereits bis Ende des Sommers höher sein wird, als in allen Jahren zuvor zusammen.

Lüdenscheid – Das Interesse führt auch zu vielen Fragen, die die Verbraucherzentrale regelmäßig beantwortet. Pfingst erklärt die wichtigsten Punkte, was Kauf, Inbetriebnahme und Bürokratie angeht.

Der Kauf: Discounter oder Onlinehändler?



Helge Pfingst kennt verschiedene Angebote und sagt: „Man kann nicht alle Discounter über einen Kamm scheren, da die Angebote sich an entscheidenden Stellen unterscheiden.“ Während ein Discounter die „Minikraftwerke“ mit leistungsstarken Photovoltaik-Modulen und maximal zulässiger Ausgangsleistung des Wechselrichters von 600 Watt anbietet und etwas mehr Geld verlangt, hat ein anderer einen sehr niedrigen Preis, bietet aber auch nur ein sehr kleines Photovoltaik-Modul mit einem kleinen Wechselrichter an, der nur an eine Spezialsteckdose angeschlossen werden kann. „Eines haben alle mir bekannten Angebote gemein: Sie rechnen sich für einen Durchschnittshaushalt, obwohl die Preise, bei genauem Vergleich, nicht günstiger als bei spezialisierten Onlinehändlern sind“, sagt Pfingst.



Worauf sollte man beim Kauf achten?



„Dass die Sicherheitsstandards der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) eingehalten werden“, sagt Pfingst. Unter anderem sei das der Netz- und Anlagen-Schutz (NA-Schutz). Dieser sorge dafür, dass innerhalb von Millisekunden keine Spannung mehr auf den Metallstiften des Steckers ist, wenn er aus der Steckdose gezogen wird. Die Ausgangsleistung des Wechselrichters dürfe derzeit maximal 600 Watt betragen. Die Stecker sollten zudem alle vormontiert sein – „keine losen Stecker als Bausatz‘“, betont der Energieberater.



Für wen lohnt sich eine Mini-PV-Anlage?



Für jeden, der einen passenden, sonnigen Platz zur Verfügung und Geräte mit einem „Dauerverbrauch“ hat, betont Pfingst. Zu solchen Geräten zählen unter anderem ein Kühl- oder Gefrierschrank, ein Router oder Geräte mit Stand-by-Verbrauch.



+ Mit einer Leistung von 600 Watt reichen Balkonkraftwerke, kleine Photovoltaikanlagen, zur Grundversorgung eines normalen Haushalts. © Schaub, Valerie

Welche Anlagen darf man ohne Genehmigung anbringen? Gibt es Grenzen bei Größe oder Wattzahl?



„Um den Unterschied zu einer genehmigungspflichtigen Photovoltaikanlage, die meistens auf dem Dach fest installiert wird, hervorzuheben, bevorzugen wir die Bezeichnung Stecker-Solargerät‘. Die Grenze zwischen einem solchen Gerät und einer PV-Anlage liegt derzeit bei 600 Watt. Wird aber wahrscheinlich in absehbarer Zeit auf 800 Watt hochgesetzt“, gibt Pfingst einen Ausblick.



Gibt es bürokratische Hürden, wenn man eine solche Anlage anbringen möchte?



Wer selbst Eigentümer des Gebäudes ist, muss die Anlage laut dem Experten lediglich beim Marktstammdatenregister und beim Netzbetreiber anmelden. Wer zur Miete wohnt, sollten seinen Vermieter um Erlaubnis fragen. Selbiges gilt, falls das Haus einer Wohnungseigentümergemeinschaft gehört, dann sollten die Miteigentümer gefragt werden.



Braucht es die Genehmigung des Vermieters in jedem Fall?



Wenn das Gerät nur auf der Terrasse steht, sollte es keine „Genehmigungsgründe“ gegenüber dem Vermieter geben, sagt Pfingst. „Bei einer Installation am Haus (Balkon, Fassade, Dach) sollte der Vermieter vorher um Erlaubnis gefragt werden. Der Vermieter darf die Installation jedoch nicht grundlos verbieten. Wenn die Außenwirkung des Gebäudes nicht gestört wird und das Gerät fachgemäß montiert wurde, spricht eigentlich nichts dagegen“, erklärt er.



Welche Möglichkeiten zur Förderung gibt es in Lüdenscheid?



Auch hier kennt Helge Pfingst verschiedene Angebote: „Die Stadt Lüdenscheid fördert Stecker-Solargeräte mit 100 Euro pro Modul und maximal 200 Euro. Außerdem verwaltet die Bürgerenergie-Lüdenscheid e. G. einen Spendentopf aus dem alternativ Bedürftige mit bis zu 200 Euro beim Kauf eines Stecker-Solargerätes unterstützt werden. Zudem gibt es Stadtwerke, die die Geräte fördern.“



Was gibt es nach der Montage zu beachten?



Wenn sich die Elektroinstallation des Gebäudes in einem guten Zustand befindet, sind laut Helge Pfingst keine zusätzlichen Arbeiten notwendig. „Ist dies nicht der Fall, sollte unabhängig vom Anschluss eines stromerzeugenden Gerätes die Elektroinstallation auch aus Brandschutzgründen erneuert werden. Sollten noch Schraubsicherungen im Einsatz sein, sollte die Sicherung gegen die nächstkleinere Sicherung ausgetauscht werden“, empfiehlt Pfingst. Ist noch ein Stromzähler ohne Rücklaufsperre installiert, wird der Netzbetreiber dafür sorgen, dass der Zähler ausgetauscht wird.



Wofür kann man den Strom verwenden?



Alle Geräte, die die Leistung des Stecker-Solargerätes – also bei aktuellen Geräten maximal 600 Watt – können angeschlossen werden. Helge Pfingst nennt als Beispiele die Kühlgefrierkombination, Computer, Radio und Fernseher und die meisten Haushaltskleingeräte. Föhn und Wasserkocher sollte man nicht über die Steckeranlage betreiben – deren Leistung ist zu hoch. „Damit man weiß, welche Leistung am Ausgang des Wechselrichters gerade vorhanden ist, empfiehlt sich der Einsatz eines Strommessgerätes, das auch die Leistung misst. Häufig ist das bereits im Wechselrichter integriert. Wenn nicht, tut es ein Preiswertes für etwa 20 Euro“, empfiehlt Pfingst.



Kann man den Strom auch speichern?



Auch wenn ein Speicher möglich wäre, produziert ein Stecker-Solargerät laut Helge Pfingst zu wenig überschüssigen Strom, als dass sich ein Speicher lohnen könnte.



Was gibt es noch zu beachten?



Einen letzten Hinweis gibt der Experte mit: „Wenn ein Stecker-Solargerät von außen an einen Balkon oder eine Fassade angebracht wird und Personen sich darunter aufhalten könnten, so muss laut Bauordnung sichergestellt sein, dass verwendetes Glas nicht brechen kann.“



Weitere Informationen gibt es auch auf der Internetseite der Verbraucherzentrale unter www.verbraucherzentrale.nrw/steckersolar.