Großkran am Kulturhaus: Ende Mai/Anfang Juni verschwinden die Zäune

Von: Susanne Kornau

Nach Abschluss der Sanierung war noch einmal ein Kran am Kulturhausdach im Einsatz, um Restarbeiten zu erledigen. © Cedric Nougrigat

Seit März 2021 beschäftigt ein kapitaler Wasserschaden unterm Kulturhausdach erst die Verwaltung, dann die Politik, schließlich die Baufirmen. Nun ist endlich ein Ende abzusehen.

Lüdenscheid - Bereits im Mai 2021 wurde eine überplanmäßige Ausgabe von 128000 Euro genehmigt, die Sanierung lief an. Vor Weihnachten 2022 hieß es dann, nach erfolgter Sanierung seien „nur noch Restarbeiten“ nötig.

Angemahnt: „Schutt mal wegräumen“

Und im Kulturausschuss Anfang Mai mahnte dann Norbert Adam (CDU) nun an, ob man „Schutt und Zaunanlagen vielleicht mal wegräumen“ könne, denn nach wie vor prägt der Baustellencharakter den Blick aufs Kulturhaus auch vom Sauerfeld aus.

In dieser Woche erledigte ein Kran nochmals „Restarbeiten“, doch Stadtsprecherin Marit Schulte-Zakotnik sieht Licht am Horizont: Ende Mai/Anfang Juni sollen laut Auskunft der Zentralen Gebäudewirtschaft (ZGW) sowohl Dachsanierung als auch die Treppenerneuerung am Aufgang Haupteingang abgeschlossen sein und die Bauzäune abgebaut werden.