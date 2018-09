Endspurt für den Fotowettbewerb

Lüdenscheid - Endspurt im Fotowettbewerb „Blende 2018“: Nur noch bis zum 22. September können Bilder zum Thema „Lost Places“ bei unserer Zeitung eingereicht werden. Danach entscheidet unsere Jury, welche drei Bilder zu unserem Partner Prophoto nach Frankfurt weitergeleitet werden.

Blende ist der Fotowettbewerb mit den zwei Gewinnchancen. In der ersten wetteifern die Teilnehmer der jeweiligen Zeitung untereinander. Auf regionaler Ebene zeichnen wir die drei besten Bilder mit 200, 100 oder 50 Euro, Medaillen und Urkunden aus.

Die von den Blende-Redaktionen prämierten Aufnahmen werden zur bundesweiten Endausscheidung weitergereicht. Dort tagt im Dezember die Jury und ermittelt die Sieger von „Blende 2018“. 60 Förderer haben für die Finalrunde, der bundesweiten Endausscheidung, knapp 750 Preise im Wert von mehr als 40 000 zur Verfügung gestellt.

„Blende, ist der Wettbewerb für Fotobegeisterte aller Altersgruppen. Was wir zum Thema „Lost Places“ suchen, sind keine alten Kamellen. Viel wichtiger als der perfekte Umgang mit diversen Bildbearbeitungsprogrammen ist für uns die Idee, die hinter dem Bild steckt. Und es müssen nicht immer die verlassenen Fabrikgebäude, verfallenen Krankenhäuser oder ausgedienten Turnhallen sein, wie uns die bereits eingereichten Bilder zeigen. Teilnehmen an „Blende 2018“ können alle Fotoamateure, ob Einsteiger in die Fotografie, Gelegenheitsfotografen oder ambitionierte Fotografen. Als Fotoamateure gelten für uns alle, bei denen die Einnahmen aus der Fotografie nicht steuerpflichtig sind, beziehungsweise nicht dem Lebensunterhalt dienen.

Mit der Teilnahme bestätigen die Fotografen zudem, dass die eingereichten Fotos von ihnen selbst aufgenommen wurden und dass alle Bildrechte bei ihnen liegen. Die kompletten Teilnahmebedingungen sind im Internet hinterlegt (www.prophoto.de). Wer noch dabei sein will, kann sein „Lost Places“-Bild noch bis zum 22. September im Medienhaus der Lüdenscheider Nachrichten an der Schillerstraße in Lüdenscheid oder in einer der dem Märkischen Zeitungsverlag angeschlossenen Geschäftsstellen abgeben.