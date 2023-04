Endgültiges Aus für beliebten Gastrobetrieb in Lüdenscheid

Von: Thomas Machatzke

Erst die Betriebsferien, dann das offizielle Aus: Die Kornkammer bleibt geschlossen. „Es ist die bessere Lösung für mich“, sagt Besitzer Filippos Parlakoglou. © Cedric Nougrigat

Es ist vorbei: Anfang dieser Woche hat die Kornkammer den Gastronomiebetrieb offiziell eingestellt. Genauer: Die beliebte Eckkneipe am Frankenplatz hat nach ihren Betriebsferien über Ostern den Betrieb nicht wieder aufgenommen.

Lüdenscheid – „Ich habe es mir einen Monat lang angeschaut, es ist die bessere Lösung für mich“, sagt Filippos Parlakoglou, der damit nach Bierprojekt und Gyrosprojekt am Rathausplatz auch am Frankenplatz einen Schlussstrich zieht und nun erst einmal eine „schöpferische Pause“ einlegen will.



Im Oktober 2019 hatte Parlakoglou die Kornkammer übernommen – mit dem festen Vorsatz, sie ähnlich wie das bestens laufende Bierprojekt wieder zu einem echten Szenetreff zu machen. Genau das war die Kornkammer gewesen, ein Anlaufpunkt längst nicht nur für Gäste aus dem Bereich Parkstraße, Friesenstraße, Frankenstraße und Winkhauser Straße. Die Toplokalität und der Erfolgsgastronom vom Bierprojekt –das schien zu passen.



Es lief seinerzeit auch gut an, doch im Frühjar 2020 änderte die Corona-Pandemie alles. Sieht sich Parlakoglou als spätes Pandemieopfer? „Wir sind in der Corona-Zeit sehr gut unterstützt worden“, sagt der Lüdenscheider, „eher schon war es so, dass uns die Nachwirkungen von Corona schwer zugesetzt haben.“ Mit anderen Worten: Als die Pandemie den Gastrobetrieb wieder zugelassen hat, blieben die Gäste von einst trotzdem vorsichtig und zurückhaltend. Auf der anderen Seite gab es nun keine staatliche Förderung mehr. Die Einnahmen wurden immer unkalkulierbarer.



Parlakoglou versuchte in dieser Zeit vieles. Er setzte im Sommer 2021 am Rathausplatz einen Biergarten im Platanenhain um, um in Zeiten der Pandemie auch auf die Außengastronomiekarte setzen zu können. Ein Projekt, von dem er bis jetzt überzeugt ist. Ein Gewinn für die Lüdenscheider Innenstadt. Zuletzt versuchte er im April 2022 mit dem Gyrosprojekt im alten Café-Kersting-Gebäude im Erdgeschoss des Bierprojektes einen weiteren Akzent zu setzen. „Aber das Gyrosprojekt ist leider nicht so gelaufen, wie ich es mir versprochen habe“, sagt Parlakoglou, der zwischenzeitlich auch für zwei Spielzeiten als Fairway-Gastronom im Klubhaus des GC Gelstern die Golfwelt kennenlernte.



Filippos Parlakoglou hat vieles probiert und dabei mutig agiert, wenn er sich ein neues Ziel auf die Fahnen geschrieben hatte. Doch die Erfolge sind letztlich nicht von Dauer gewesen. Für die Kornkammer wie für das Bierprojekt laufen inzwischen Verhandlungen mit potenziellen neuen Pächtern. Parlakoglou, dem das Inventar gehört, hofft natürlich darauf, dass sich bald Nachfolger finden werden, die das Inventar entsprechend übernehmen. Dasselbe gilt für den Biergarten am Rathausplatz. Als sich der 42-Jährige vom Bierprojekt verabschiedete, hatte er die Hoffnung geäußert, dass es schon zum 1. April etwas mit einem Nachfolger werden könnte. So schnell aber ist es nicht gegangen. Man wird sehen müssen, wie sich die Dinge entwickeln. Für Kornkammer, für Bierprojekt, Biergarten und auch für Parlakoglou selbst. Er wolle der Gastronomie treu bleiben, hatte der Grieche beim Bierprojekt-Abschied gesagt. Außerdem wolle er auf jeden Fall in Lüdenscheid bleiben, stellt er nun fest. Man wird sehen. Kommt Zeit, kommt Rat.