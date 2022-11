Ende einer Ära: Beliebtes Lüdenscheider Restaurant schließt Ende des Jahres

Von: Thomas Machatzke

Giovanni Gusmano und das La-Torre-Team: Ende Dezember ist Schluss mit dem normalen À-la-carte-Betrieb. Nach 22 Jahren an der Südstraße – und für Gusmano nach 39 Jahren mit zwei Restaurants in der Bergstadt. © Popovici, Cornelius

Es war im Januar des Jahres 1984, als Giovanni Gusmano in Lüdenscheid seinen Anker gesetzt hat. Nun ist nach 39 Jahren Schluss. Die Silvesterparty im Restaurant La Torre soll der letzte Arbeitstag für den 65-Jährigen und sein Team sein. Jedenfalls im À-la-carte-Geschäft. Danach wird der „Turm“ in der Südstraße nur noch zu besonderen Anlässen öffnen. Mit ihm geht ein Stück altes Lüdenscheid.

Lüdenscheid – „Irgendwann muss Schluss sein“, sagt Gusmano, der dem Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegenblickt. Gusmano lebt seit 46 Jahren in Deutschland, die ersten sieben Jahre davon in Plettenberg.

Am 1. Januar 1984 dann eröffnete er in Lüdenscheid das L’Ancora – den „Anker“ – gegenüber vom Arbeitsamt an der Humboldtstraße. Und Gusmano wurde mit seiner Familie in der Bergstadt heimisch. Im Restaurant L’Ancora, das ein beliebter Treff war, blieb er 17 Jahre lang – und zog dann weiter in die Südstraße.

La Torre: Ein neues Restaurant in einer eher steilen Wohnstraße und dann noch im oberen Stockwerk, eben wie in einem Turm. Konnte das gut gehen? Ja, es konnte gut gehen, das italienische Restaurant genoss, wie vorher das L’Ancora, einen guten Ruf. Donnerstags kamen die Stammgäste, weil sie wussten, dass ganz frischer Fisch auf sie wartete. Aber auch die traditionelle italienische Küche kam an. Gehobener Standard eben. Qualität setzt sich durch.

22 Jahre lang hat das „La Torre“ die Gäste empfangen. Viele von ihnen kennt Gusmano seit 39 Jahren. Wer dieser Tage zum Essen kommt, bekommt einen Brief mit, in dem der Italiener seinen Abschied erklärt. Ein Abschied auf Raten soll es sein. Kein tägliches Geschäft mehr, heraus aus dem Hamsterrad. „Aber von einem Zwölf-Stunden-Tag auf Null, das geht auch nicht“, sagt er. Ihm gehört das Haus in der Südstraße, er will die Räumlichkeiten für Geburtstage und besondere Feiern anbieten. Und wohl auch ein monatliches Pasta-Büffet und spezielle Menü-Abende sind weiterhin angedacht.



Dass nun Schluss ist mit dem normalen Geschäft – es ist nicht nur seinem Alter geschuldet. „Ich hätte gerne einen Koch eingestellt, schon länger“, sagt Gusmano, „wir haben gesucht. Drei Köche haben sich vorgestellt, aber zwei davon waren nichts, und der Dritte ist zurückgegangen nach Italien.“ So hat weiter der Chef selbst in der Küche gestanden – in den letzten 15 Jahren war das zumeist so. „Ich bezahle gut, aber man kriegt keine Leute“, sagt er. „Es sind auch der Mangel an Personal und natürlich die steigenden Kosten, die mich zu diesem Schritt veranlasst haben.“



Für seine Stammkunden sei die Nachricht eine kleine Revolution gewesen, erzählt der Dauerbrenner der Lüdenscheider Gastro-Szene. Vielleicht auch deshalb schafft Gusmano es nicht, ganz loszulassen. „Wir bedanken uns für die letzten 39 Jahre, in denen sie uns als Gäste begleitet haben“, steht auf der Startseite der La-Torre-Homepage, aber es steht auch ein Versprechen da: „Auf den Genuss unserer Küche müssen sie nicht vollständig verzichten.“ Letzteres hören seine Gäste gerne – aber eine ein Stück weit traurige Silvesterfeier wird es im „La Torre“ an der Südstraße wohl trotzdem in diesem Jahr werden.