„End Of The Line – Spontan alle raus!“: Samstag Open-Air-Fest am Bahnhof

Bereits in den vergangenen Jahren hatte „Der Großstadtjunge“ erfolgreich zur „End of the Line“-Party-Reihe geladen.

Lüdenscheid - Das Wetter war den „End of the Line“-Planungen in 2017 nicht sehr gnädig: Das Verpasste wollen die Veranstalter nun nachholen. Sie laden bereits für dieses Wochenende zum Bahnhof ein.

Die letzten Festivals auf dem ehemaligen Damrosch-Gelände am Bahnhof mussten die Veranstalter Ioannis Tsilikas und Gaetano Stillavato, die unter dem Namen „Der Großstadtjunge“ agieren, wegen Dauerregens absagen.

Kurzfristig laden sie für diesen Samstag von 14 bis 22 Uhr zur „End Of The Line – Spontan alle raus!“-Party am Sandstrand auf dem Festivalgelände ein. Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad kündigt der Wetterdienst an; „Der Großstadtjunge“ öffnet daher wieder „die Oase der guten Laune“, heißt es in der Einladung der Veranstalter.

Alle nötigen Genehmigungen eingeholt

Enstprechend kurzfristig mussten sie nun auch die Vorbereitungen für das Open-Air-Festival treffen. „Wir sind froh, dass alles so unkompliziert geklappt hat und wir vor allem so schnell die nötigen Genehmigungen seitens der Stadt erhalten haben“, sagt Tsilikas. Der Feier stehe somit nichts mehr im Wege.

Mit ins Boot geholt haben sie sich unter anderem die „Jungs vom Johnny Mauser Club“, denn „um in der Kürze der Zeit ein gewohnt gutes Programm auf die Beine stellen zu können, musste ein fähiger Partner her“, heißt es. Freuen dürfen sich die Gäste am Samstag auf elektronische Musik und House Music der DJs „2 Monkeys from Uptown“, Interplay, Outa Rim und Noah.

Einlass ab 18 Jahren

Zudem erwarte sie am Sandstrand eine Auswahl „bester Drinks“, darunter Wein von Tropf & Krümel und Krombacher Bier. „Leckeres Essen“ werde es ebenfalls geben.

Der Einlass zum „End Of The Line – Spontan alle raus!“-Festival ist ab 18 Jahren. Der Eintritt vor Ort kostet 10 Euro.