"End of the Line": Samstag "Shut up and dance"-Open-Air

+ © Archiv: Jakob Salzmann © Archiv: Jakob Salzmann

Lüdenscheid - Einst war es eine der Kultpartys im ehemaligen Johnny Mauser Club, am Samstag wird die Partyreihe „Shut up and dance“ erstmals als Open-Air-Veranstaltung im Rahmen von „End of the Line“ auf dem ehemaligen Damrosch-Gelände am Bahnhof stattfinden.