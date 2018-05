„End of the Line“: „Das Opening“ im Juni

Die „Spontan alle raus“-Party im April war ein Erfolg: „Der Großstadtjunge“ wird die Veranstaltungsreihe „End of the Line“ weiterführen. Los geht es am 16. Juni.

Lüdenscheid - Ab Juni werden die Veranstalter Ioannis Tsilikas und Gaetano Stillavato als „Der Großstadtjunge“ die "End of the Line"-Open-Air-Reihe weiterführen. Die Termine für 2018 sind bereits bekannt:

„Wir starten mit ,End of the Line‘ in die Saison 2018“: Nach dem Erfolg des „Spontan alle raus“-Open-Air-Festes Anfang April eröffnen die Veranstalter Ioannis Tsilikas und Gaetano Stillavato als „Der Großstadtjunge“ am 16. Juni die diesjährige Veranstaltungsreihe mit vier weiteren geplanten Festen auf dem Sandstrand des ehemaligen Damrosch-Geländes am Bahnhof.

Freuen dürften sich die Besucher auf Neuerungen, die die Veranstalter bereit halten. Los geht es am Samstag, 16. Juni, ab 14 Uhr mit „End of the Line – Das Opening“. Bis etwa 22 Uhr sorge das musikalische Konzept von den Gastgebern „Tage wie Diese“ mit fünf DJs und einem „Special Guest“ für „erstklassigen Sound“, heißt es in der Einladung.

Aftershow-Party im AJZ

Darunter seien Mazinho (With Love), Phil2 (Lola), Cosanne (True), Henning Selve (TWD) und Interplay (TWD). „Für die Aftershow-Party tanzen wir dann gemeinsam weiter ins AJZ (Anmerkung: Alternatives Jugend- und Kultur-Zentrum an der Altenaer Straße).“

„In gelöster Atmosphäre, unter freiem Himmel, feiern wir gemeinsam bis in die späten Abendstunden, tanzen zu heißen Beats, lassen uns in der Lounge berieseln und genießen bei Sonnenschein mit guten Freunden das pure Leben“, schreiben die Veranstalter weiter. Dazu werde es Burger von der Platten Bulette, einen Kiosk sowie unter anderem Wein und Schorlen von Tropf&Krümel geben.

Rasenfläche zusätzlich zum Sandstrand

Und in diesem Jahr dürfen es sich die Gäste nicht nur auf dem Sandstrand gemütlich machen: „Wir vergrößern unser Gelände um etwa 100 Quadratmeter Rasenfläche, die wir verlegen“, sagte Tsilikas. „Wir wollen weiter wachsen und ziehen auch immer mehr Leute von Außerhalb an.“

Die nächsten „End of the Line“-Termine stehen bereits fest (je nach Wetterlage könnten sie allerdings noch verlegt werden): Am 7. Juli wird „Rambazamba – The Caribbean Open Air“ stattfinden. Weiter geht es am 14. Juli mit „Just a F***ing Open Air“ und „Shut up and dance“ am 4. August. Das letzte Open-Air-Fest in diesem Jahr ist als „Das Closing“ für den 1. September geplant.

Einlass für „End of the Line“ ist ab 18 Jahren oder in Begleitung der Eltern. Der Eintritt kostet 10 Euro.