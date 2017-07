„End of the Line“: Strandparty-Gefühl am Bahnhof

Weit mehr als 1000 Feiernde beim Festival

+ © Jakob Salzmann In ausgelassener Stimmung stürzten sich die Besucher ins Festivalvergnügen. Wer nach Ende der Open Air-Veranstaltung noch Lust hatte, feierte im „Johnny Mauser“ weiter. © Jakob Salzmann

Lüdenscheid - „Schön, dass so etwas in Lüdenscheid angeboten wird!“ Viel Lob erhielten die beiden Veranstalter Ioannis Tsilikas und Gaetano Stillavato, die unter dem Namen „Der Großstadtjunge“ auftreten, am Samstag bei der Neuauflage des Festivals „End of the Line“ auf dem ehemaligen Damrosch-Gelände am Bahnhof.