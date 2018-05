Blick von außen auf Lüdenscheid: Bin bald wieder hier, diesmal mit Familie

Das in den Turm der Phänomenta eingebaute Kaleidoskop schafft mit seinen Lichteffekten eindrucksvolle Illustrationen.

Lüdenscheid - Der Papenburger Hermann Hinrichs war für fünf Tage in Lüdenscheid. Unserem Austauschreporter von der Ems-Zeitung hat das gereicht, um zu wissen: Er will wieder kommen, diesmal mit seiner Familie. Warum, schreibt er hier.

Von Hermann Hinrichs

Lüdenscheid - Für mich, den Tauschreporter aus dem Emsland, steht nach einer Woche fest: Ich komme wieder nach Lüdenscheid. Keine Angst, nicht um zu berichten, sondern für einen Kurzurlaub mit meiner Familie.

Tag 1: Phänomenta

Was ich hier an Sehenswertem entdeckt habe wird sicher auch meine Familie begeistern. Den ersten Tag werden wir damit verbringen, die Phänomenta zu erkunden. Diese umfassende Wissenschaftsausstellung zum Entdecken, Ausprobieren und Verstehen physikalischer Phänomene mit ihrem Foucaultschen Pendel und dem im Turm eingebauten größten Kaleidoskop Europas als Herzstück dürfte unsere Kinder ganz sicher begeistern.

+ Archimedische Seifenblasen und vieles mehr gibt es in der Phänomenta zu entdecken. © Hinrichs

Eckige Seifenblasen, saugendes Gebläse, Wasserstrahlen die – natürlich nur scheinbar - nicht den physikalischen Gesetzen gehorchen und vieles mehr werden sicher zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Tag 2: Siku

Der zweite Tag wird im Zeichen der Siku/Wiking-Ausstellung stehen. Da müssen Mutter und Tochter dann einfach mal durch. Autos, Lkw, Flugzeuge, Schiffe, Landmaschinen und das aus der gesamten Historie der beiden Hersteller-Unternehmen dürften unsere beiden Jungs begeistern.

+ Viele Besucher dürften überrascht sein, von der Vielzahl der Siku- und Wiking-Modelle, die es gibt. © Hinrichs

Etwas länger wird es wohl an den zwei Modellbau-Landschaften dauern, auf denen Besucher mit ferngesteuerten Modellen fahren dürfen – die anschließenden Wünsche klingen mir jetzt schon in den Ohren.

Tag 3: Einkaufsbummel und Nattenberg

Der dritte Tag könnte aber erst so richtig teuer werden: Einkaufsbummel durch Lüdenscheids Innenstadt – da muss ich dann einfach mal mit durch. Anschließend kommt ein Besuch im Familienbad Nattenberg in Frage, um die qualmenden Fußsohlen abzukühlen – wenn wir uns das dann noch leisten können…

Tag 4: Mausoleum und Versetalsperre

Tag vier ist reserviert für den seit 1999 denkmalgeschützten „Alten evangelischen Friedhof“ und das Mausoleum der Familie Selve. Dieser besondere Ort der Ruhe besticht womöglich gerade deshalb durch sein Erscheinungsbild, weil hier eben nicht jede der vielen im wahrsten Sinne des Wortes aus der Fassung geratenen Grabstätte perfekt hergerichtet ist.

+ Der „Alte evangelische Friedhof“ und besonders das Mausoleum der Familie Selve sind einen Besuch wert. © Hinrichs

Anschließend geht es in die freie Natur. Wir werden einen Blick auf die von 1929 bis 1952 gebaute Versetalsperre werfen, uns oberhalb des Bremecker Bachs die mächtige Autobahnbrücke ansehen, die das Tal überspannt, und anschließend die Ehrenstätte im Hühnersiepen aufsuchen, um unseren Kindern zu erklären, warum Frieden und Freiheit so wertvoll sind.

Ein Tag dient uns dazu, einfach so lange in eine Richtung zu fahren, bis wir etwas entdecken, das uns interessiert. Das hat noch immer sehr gut geklappt. So, damit wären wir schon ganz ohne Schwierigkeiten bei fünf vielversprechenden Tagen mit zeitlich entspanntem, aber abwechslungsreichen Programm. Da sage noch einer, Lüdenscheid sei keine Urlaubsregion!

Zur Aktion Reportertausch:

Die Aktion „#ReporterTausch2018“ des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger ermöglicht es auch dem Redakteur Hermann Hinrichs von der Ems-Zeitung in Papenburg, für eine Woche in einer anderen Redaktion zu arbeiten.

Er ist 44 Jahre alt und seit elf Jahren als Lokalredakteur tätig. Er nahm fünf Tage lang die Stadt Lüdenscheid unter die Lupe und berichtet über die Eindrücke, die er auf seinen Streifzügen gesammelt hat.

Währenddessen arbeitete LN-Reporter Olaf Moos eine Woche lang bei den Nürnberger Nachrichten in Neumarkt in der Oberpfalz.