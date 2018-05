Als Austauschreporter im Sauerland: Plötzlich ruft die Vergangenheit an

Helga Knoll kam das Gesicht gleich bekannt vor, als sie in den LN las, dass Hermann Hinrichs von der Ems-Zeitung für eine Woche als „Tauschreporter“ in der Redaktion arbeitete.

Lüdenscheid - Der Emsländer Hermann Hinrichs war für fünf Tage im Sauerland - als "Austauschreporter" bei den Lüdenscheider Nachrichten. Er kannte hier vorher niemanden. Doch jemand hier kannte seine Familie - und griff zum Telefon. Eine erstaunliche Geschichte.

„Das war wirklich ein Ding. Als ich das Foto von Hermann Hinrichs in der Zeitung gelesen habe, war mir gleich klar: Das kann doch nur ein Sohn von Bernhard Hinrichs sein“, erzählt Helga Knoll.

Hermann Hinrichs, für eine Woche „Tauschreporter“ aus dem Emsland und normalerweise Redakteur bei der Ems-Zeitung in Papenburg, konnte es auch kaum glauben, dass er in Lüdenscheid jemanden trifft, der zwischen 1949 und 1956 auf dem Bauernhof der Hinrichs in Neurhede, einem Ortsteil der Gemeinde Rhede an der Ems ein- und ausgegangen ist.

„Ich hatte zwei junge Brüder und der Bernhard Hinrichs zwei junge Schwestern. Wir waren damals viel beieinander und haben auch viel geholfen auf dem Bauernhof“, erinnert sich Helga Knoll, die nun schon seit 50 Jahren in Lüdenscheid lebt.

Nachbarn in Rhede an der Ems

Hermann Hinrichs war damals natürlich noch gar nicht auf der Welt, kann aber durch Erzählungen seines Vaters eine ganz besondere Geschichte beisteuern. Helga Knolls Vater brachte aus der englischen Kriegsgefangenschaft ein selbst gebasteltes Schachspiel mit und infizierte Hermanns Vater, der zum begeisterten Schachspieler wurde.

„Er hat sogar mal beim Simultanschach gegen den Schachweltmeister Anatoli Karpow Remis gespielt“, weiß Hermann. Das Schachspiel habe ihr jüngerer Bruder noch, sagt Helga Knoll.

"Sie sehen Ihrem Vater aber ähnlich"

Als sie am Donnerstag in der Redaktion auf Hermann Hinrichs trifft – vorher hatte sie nur sein Foto in den LN gesehen –, lächelt sie ihn an und sagt: „Sie sehen Ihrem Vater aber ähnlich“.

Schnell tauschen sie Erinnerungen aus und verfallen zwischendurch sogar mal ins Platt und ins Du. Die Grüße an die Familie nimmt der „Tauschreporter“ mit nach Neurhede, wo er immer noch auf dem elterlichen Hof wohnt, den auch Helga Knoll noch so gut in Erinnerung hat.

Zur Aktion Reportertausch:

Die Aktion „#ReporterTausch2018“ des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger ermöglicht es auch dem Redakteur Hermann Hinrichs von der Ems-Zeitung in Papenburg, für eine Woche in einer anderen Redaktion zu arbeiten.

Er ist 44 Jahre alt und seit elf Jahren als Lokalredakteur tätig. Er nahm fünf Tage lang die Stadt Lüdenscheid unter die Lupe und berichtet über die Eindrücke, die er auf seinen Streifzügen gesammelt hat.

Währenddessen arbeitete LN-Reporter Olaf Moos eine Woche lang bei den Nürnberger Nachrichten in Neumarkt in der Oberpfalz.