Blick von außen auf Lüdenscheid: Gedenken an der Versetalsperre

Lüdenscheid - Der Papenburger Hermann Hinrichs war für fünf Tage in Lüdenscheid. Unser Austauschreporter von der Ems-Zeitung besuchte die Versetalsperre - und stieß dort auf ein ernstes Thema.

Von Hermann Hinrichs

Eigentlich sollte es bei diesem Teil des „Stresstests“ für Lüdenscheid nur um Sehenswertes in der Stadt gehen. Doch auf meinen Streifzügen bin ich auch auf ein sehr ernstes Thema gestoßen: die Versetalsperre.

Mehr noch als ihre Ausmaße hat mich ihre Historie beeindruckt. Den Preis für eine bis heute gesicherte Trinkwasserversorgung im Sauerland und dem Ruhrgebiet bezahlten zur Zeit der NS-Diktatur weit mehr als 500 Zwangsarbeiter während der Bauarbeiten mit ihrem Leben. Sie starben durch Hunger, Misshandlung und Erschießung, heißt es dazu auf den Infotafeln am Rundweg der Talsperre.

Die Ehrenstätte im Hühnersiepen, wo viele der Opfer beigesetzt worden sind, scheint indes weitgehend in Vergessenheit geraten zu sein – auch wenn sie offenbar bis heute gepflegt wird. Es wird an verschiedenen Stellen in Lüdenscheid auf die Opfer hingewiesen und auch der Verein „Ge-Denk-Zellen Altes Rathaus Lüdenscheid“ befasst sich mit der Geschichte des Arbeitserziehungslagers Hunswinkel.

+ Dieser Gedenkstein auf der Ehrenstätte erinnert an die Opfer des Lagers Hunswinkel. © Hinrichs

Diese wichtige Arbeit wider das Vergessen hätte aber sicherlich deutlich mehr Raum für die Aufarbeitung und besonders den aktiven Umgang mit diesem dunklen Kapitel der Stadtgeschichte verdient.

Eine gut ausgestattete Gedenkstätte an einem sorgfältig ausgewählten Ort, die besonders die Aufarbeitung der Geschichte der Versetalsperre mit aktiver Gedenkarbeit verbindet, wäre wohl für den gesamten Märkischen Kreis und darüber hinaus ein Gewinn.

Gedenken an die Moorsoldaten im Emsland

So jedenfalls erlebe ich es im Landkreis Emsland seit dem Jahr 2011. Damals ist die Gedenkstätte Esterwegen eingeweiht worden, die als zentraler Ort seither auf vielfältige Weise an alle 15 Emslandlager und ihre Opfer erinnert.

Hier wird besonders die Geschichte der „Moorsoldaten“ aufgearbeitet, es werden Gruppen und Schulklassen empfangen, Ausstellungen organisiert und Vorträge angeboten. Das alles war aber nur möglich, weil sich der Landkreis dazu entschlossen hatte, zielstrebig ein umfassendes Gedenkstätten-Konzept in die Tat umzusetzen.

Zur Aktion Reportertausch:

Die Aktion „#ReporterTausch2018“ des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger ermöglicht es auch dem Redakteur Hermann Hinrichs von der Ems-Zeitung in Papenburg, für eine Woche in einer anderen Redaktion zu arbeiten.

Er ist 44 Jahre alt und seit elf Jahren als Lokalredakteur tätig. Er nahm fünf Tage lang die Stadt Lüdenscheid unter die Lupe und berichtet über die Eindrücke, die er auf seinen Streifzügen gesammelt hat.

Währenddessen arbeitete LN-Reporter Olaf Moos eine Woche lang bei den Nürnberger Nachrichten in Neumarkt in der Oberpfalz.