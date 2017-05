Emsige Ehrenamtbörse

Lüdenscheid - Sie haben den Ruf, über das Normalmaß hinaus Einsätze zu leisten. Sie setzen sich intensiv und zuverlässig für ihre Mitmenschen ein, helfen gemeinnützigen Institutionen ebenso wie in privaten Haushalten. Darauf sind die Mitglieder der Ehrenamtbörse sehr stolz.

Ansonsten scheint bei der Ehrenamtbörse alles in ruhigen Fahrwassern zu laufen. Das zeigte sich im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Telecom-Gebäude.

So wurde bei den Vorstandswahlen das altbewährte Team – Ilona Behle als 1. Vorsitzende, Karl-Heinz Broig als ihr Stellvertreter und Schriftführerin Ursel Kaußner – einstimmig wiedergewählt. Dietmar Hoffmann, der aus persönlichen Gründen sein Amt als Schatzmeister zur Verfügung stellte, wurde von Harald Panning abgelöst. Hoffmann war ein Mann der ersten Stunde – und auch immer sehr aktiv.

Karl-Heinz Broig ließ die zahlreichen Tätigkeiten, die Dietmar Hoffmann bei der Ehrenamtbörse übernommen hat, Revue passieren. Als Dankeschön für sein überdurchschnittliches Engagement gab es einen Reisegutschein.

In ihrem Rückblick sprach Ilona Behle davon, dass durch den demografischen Wandel die Ehrenamtler im Blick auf die Seniorenbetreuung an ihre Grenzen stießen. „Wir können die Hilferufe bald nicht mehr erfüllen und planen daher ein Projekt mit jungen Leuten.“ Dadurch soll junge Unterstützung ins Team gebracht werden.

Behle zählte die zahlreichen Aktivitäten auf, bei denen die Ehrenamtler im Boot sind. Stadtbücherei, Lebenshilfe, Museen, LTV – viele greifen auf das Engagement der Ehrenamtsbörse zurück. Aber auch Einsätze beim Oldtimertreffen zu Gunsten der Bergstadt-Stiftung, Wunderkerzen-Verkauf beim Weihnachtsmarkt zugunsten des Kinderhospizes Balthasar oder die Teilnahme an den bundesweiten Vorlesetagen zählten zu den Aktivitäten des vergangenen Jahres. Jeden zweiten Mittwoch im Monat gibt es für die Mitglieder ein Treffen zwecks Erfahrungsaustausch im Kleinen Prinzen.

Vom 15. bis 27. Mai werden die Mitglieder der Ehrenamtbörse bei der Phänomenta-Austellung im Sterncenter behilflich sein. Am Himmelfahrtstag werden die Ehrenamtlichen den Getränkestand beim Picknick in Wigginghausen übernehmen. Auch Bürgermeister Dieter Dzewas wird von 14 bis 16 Uhr am Zapfhahn stehen. Beim Sportfest für Behinderte der Lebenshilfe und des LTV, beim Oldtimertreffen am Loh, beim bundesweiten Vorlesetag – es wird wieder viele Aktionen geben, bei denen Mitglieder der Ehrenamtsbörse dabei sind, berichtete Karl-Heinz Broig in seinem Ausblick. Auch wollen sich die Ehrenamtsbörse-Mitglieder an der 750-Jahr-Feier der Stadt beteiligen. Zudem peilt das Vorstandsteam eine Aktion im Rahmen der Altstadtsanierung: Der kleine Spielplatz in der Nähe des kleinen Prinzen soll neu gestaltet werden. Dabei sollen auch Jugendliche mitmachen.

Bürgermeister Dieter Dzewas stellte sich als Pragmatiker dar, lobte aber auch die Visionäre. Er warnte mit Blick auf die Stadtentwicklung vor Internetkäufen, sprach über das integrierte Handlungskonzept Alt- und Oberstadt und gab einen Ausblich auf die Feiern zum 750-jährigen Stadtjubiläum.

Für ihre zehnjährige Mitgliedschaft in der Ehrenamtbörse wurden Ingrid Alberts, Christine Peterra, Armin Keilig und Harald Wiebusch ausgezeichnet.